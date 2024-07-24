Разминка для В-52 1 Anti-Colorados, Defence-Line

24.07.2024, 11:28

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Самое интересное – впереди.

Недавняя эпопея с пролетом пары стратегических бомбардировщиков В-52, закончилась для россиян куда более неприятно, чем того можно было ожидать. На самом деле, сопровождение бомберов истребителями финских и немецких ВВС – стандартная процедура, но сразу три летающих танкера – явный перебор. Дело в том, что в Британии давно выделен аэродром подскока для таких самолетов и потому, вся операция выглядела как-то уж слишком тяжеловесно, для такого вида мероприятий. Даже описания лаптей, которое они выдали в свою прессу выглядело как-то не очень соответствующе тем силам, которые были отведены для обеспечения полета двух бомберов. А у противника это прокомментировали так:

«Американские стратегические бомбардировщики впервые провели учебный полет над границей Финляндии и России. По данным норвежской газеты The Barents Observer, самолеты B-52, направляясь на север к Лапландии, приблизились к Кольскому полуострову настолько, насколько это возможно с юго-западной стороны. Там бомбардировщики сделали круг и снова вернулись на юг. Пилоты самолетов могли видеть почти весь полуостров, где размещены российские ракетные подводные лодки, а также аэродром «Оленья», с которого регулярно взлетают стратегические бомбардировщики Ту-95МС для нанесения ударов по Украине».

Далее лапти похвастались тем, что на своей стороне они подняли в воздух истребители МиГ-29 и МиГ-31 из состава авиационного соединения ВКС. Что они этим хотели сказать – неизвестно, поскольку имей бомберы задачу запустить ракеты по целям на кольском полуострове, то сделали бы это из акватории Северного моря и даже близко не подошли к границе. Да и что нового они там могли увидеть, тоже – неведомо. Все что там есть, давно рассмотрено, изучено и занесено в банк целей. Так что суета лаптей был ничем иным, как дешевой рефлексией, ну а американцы явно привлекли внимание противника с тем, чтобы следил за развитием событий.

И вот стало известно о то, что оба самолета, покинув небо Финляндии, ушли в Румынию. После того, как самолеты приземлились военно-воздушные силы США сообщили о переброске на 57-ю авиабазу ВВС Румынии «Михаил Когэлничану» два межконтинентальных стратегических бомбардировщика B-52 Stratofortress. То есть теперь они там будут базироваться, со всеми вытекающими последствиями, включая боевое дежурство. Ну а что у них за оружие на борту – никто не знает. Известно только то, что модификация самолетов позволяет им быть воздушной платформой для ядерного оружия.

Комментируя эту передислокацию двух бомбардировщиков, генерал ВВС США Джеймс Хеккер сказал следующее:

«США намерены работать вместе с нашими союзниками по НАТО и партнерами на восточном фланге, чтобы гарантировать наличие у нас навыков объединения и возможностей координации, необходимых для поддержания региональной безопасности, защищенности и стабильности»

Этот комментарий явно рассчитан на западную аудиторию, поскольку для лаптей можно было сказать просто: «Мы – за мир во всем мире» и больше ничего пояснять не нужно. Они точно знают, что это такое. Ну а база «Михаил Когэлничану» постепенно обрастает мускулами и постепенно обретает вид самой крупной базы НАТО в Европе. Теперь там есть еще и стратегические бомбардировщики. Так что полет над Финляндией был разминкой. Самое интересное – впереди.

Anti-Colorados, Defence-Line

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