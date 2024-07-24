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Известный украинский артист попал под обстрел в Харькове

  • 24.07.2024, 11:39
  • 1,988
Известный украинский артист попал под обстрел в Харькове

Певец оказался в эпицентре взрывов в момент ударов РФ по частному сектору.

Известный украинский певец Сергей Бабкин и его жена Снежана, которые на днях вернулись в родной Харьков, оказались в эпицентре взрывов.

Враг совершил очередной обстрел частного сектора в Харькове сегодня, 24 июля.

В своем Instagram исполнитель поделился подробностями страшного утра. По его словам, они с любимой и друзьями арендовали дом.

Рядом с их домом был расположен еще один, который также сдают в аренду. Планы звездных супругов на отдых испортили оккупанты.

Они нанесли ракетный удар по Харькову. Один из российских снарядов попал в соседний дом. Он находился, как рассказал Бабкин, в 5 метрах от их дома. Пара говорит, что им очень повезло, ведь «прилет» мог произойти по их жилью.

Бабкины проснулись в 5 утра от громких взрывов. Сразу начался пожар, в доме повылетали стекла.

«Мы с друзьями арендовали дом на ночь. На этой территории был еще один в пяти метрах от нашего. Второй дом арендовали две пары. Сегодня в пять утра прилетела С-300 в дом рядом. Мы проснулись от страшного звука. Полетели стекла, дым, огонь. Через 10 минут приехало много полиции, пожарные. Нам всем невероятно повезло! До сих пор шум в голове. Спасибо, что живы», – поделился музыкант.

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