Можно ли вместо отпуска получить денежную компенсацию 1 24.07.2024, 11:40

Пояснили в Минтруда.

В Министерстве труда и социальной защиты напомнили о правилах компенсации отпуска, а также рассказали, когда можно заменить отдых денежной выплатой.

Получить денежную компенсацию можно, если вас из трудового отпуска официально отозвали (при этом вы уже использовали в текущем рабочем году не менее 14 календарных дней).

Компенсацию выплатят также при увольнении (за неиспользованные дни трудового отпуска).

«В остальных случаях компенсировать можно только часть, превышающую 21 день. И только в том случае, если отпуск предоставляется не авансом и это устраивает нанимателя», – рассказали в Минтруда.

Запрещено компенсировать отпуск, если работник трудится:

в особых или опасных условиях,

в зоне радиоактивного загрязнения.

Также нельзя заменять денежной компенсацией трудовой отпуск беременным и несовершеннолетним.

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