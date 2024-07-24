Можно ли вместо отпуска получить денежную компенсацию

Можно ли вместо отпуска получить денежную компенсацию1
- 24.07.2024, 11:40
Пояснили в Минтруда.
В Министерстве труда и социальной защиты напомнили о правилах компенсации отпуска, а также рассказали, когда можно заменить отдых денежной выплатой.
Получить денежную компенсацию можно, если вас из трудового отпуска официально отозвали (при этом вы уже использовали в текущем рабочем году не менее 14 календарных дней).
Компенсацию выплатят также при увольнении (за неиспользованные дни трудового отпуска).
«В остальных случаях компенсировать можно только часть, превышающую 21 день. И только в том случае, если отпуск предоставляется не авансом и это устраивает нанимателя», – рассказали в Минтруда.
Запрещено компенсировать отпуск, если работник трудится:
в особых или опасных условиях,
в зоне радиоактивного загрязнения.
Также нельзя заменять денежной компенсацией трудовой отпуск беременным и несовершеннолетним.