FT: ЕС может бессрочно заморозить российские активы 24.07.2024, 12:04

Средства пойдут на финансирование кредита Украине в размере 50 млрд долларов.

Европейский Союз рассматривает возможность бессрочного замораживания активов российского центрального банка, чтобы устранить беспокойство США относительно планов использования этих средств для финансирования кредита Украине в размере 50 млрд долларов, сообщает Financial Times со ссылкой на документ с планами блока.

Отмечается, что представители 27 стран-членов ЕС встретятся в среду, 24 июля, чтобы обсудить предложение Европейской Комиссии по «бессрочной иммобилизации активов Центрального банка России».

По данным FT, этот шаг, который будет касаться европейской доли активов Центрального банка РФ на сумму 260 млрд евро «обеспечит партнерам G7 высочайшую степень предсказуемости» по погашению кредита в размере 50 млрд долларов. План заключается в том, чтобы погашать кредиты за счет доходов, полученных от активов.

Сейчас санкции, с помощью которых эти средства замораживаются, повторно применяются каждые полгода, что вызывает беспокойство среди союзников ЕС относительно того, что кредит не будет полностью возвращен.

Замороженные активы РФ. Что предлагают США

Отсутствие такой предсказуемости стало главным камнем преткновения в достижении согласия на предоставление кредита со стороны США, которые требуют от Европы «более сильных гарантий» того, что активы на сумму 190 млрд евро, которые застряли в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, будут заморожены до тех пор, пока кредит не будет погашен, или пока Россия не согласится на репарации, которые бы покрыли его стоимость.

Хотя в документе также упоминается второй вариант — продлить срок действия санкций с шести месяцев до трех лет, чиновники признают, что только первый вариант, скорее всего, получит одобрение Вашингтона.

«Вариант первый — это единственный вариант. Он тяжелый, но это единственный путь, который дает определенность и является осуществимым», — сказала лицо, участвовавшее в переговорах, относительно обоих предложений.

Сообщается, что оба варианта потребуют единодушного одобрения со стороны стран ЕС, что является сверхсложной задачей, учитывая, что Венгрия в прошлом уже давала понять, что этот вопрос необходимо поднимать на уровне лидеров ЕС.

Страны G7 также обсуждают, как разделить ответственность за кредит в 50 млрд долл. и будут рассматривать этот вопрос на встрече министров финансов G7 на полях встречи G20 в Рио-де-Жанейро.

Преобладает мнение, что страны возьмут на себя долю кредита, примерно пропорциональную их ВВП: ЕС и США внесут по 20 млрд долларов, а Канада, Великобритания и Япония — оставшиеся 10 млрд долларов.

По словам двух европейских чиновников, если страны ЕС не поддержат продление санкций, Еврокомиссия может сначала выделить большую часть кредита — «до 40 млрд евро».

После того, как другие страны возьмут на себя обязательства, ее доля может быть скорректирована до меньшей суммы.

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