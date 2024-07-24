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Две главные ловушки для Трампа

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  • Юрий Богданов
  • 24.07.2024, 12:12
  • 6,648
Две главные ловушки для Трампа

Стало намного интереснее.

Ловушка радикала. Две главные проблемы для Трампа в замене Байдена на Харрис им и порождены.

Отдельно акцентирую внимание. На выборах борьба идет не за ядро каждого кандидата. А за тех, кто сомневается. Плюс - за мобилизацию своих избирателей, чтобы дошли до участков. Поэтому не существует задачи убедить МАГА - трампистов или укоренившихся демократов. Задача - убедить условно нейтральных. Так вот.

Начнем с ловушки, которую Трамп сам и создал. Точнее, конечно, его штаб создал. В последние месяцы кампания Трампа концентрировалась на возрасте, здоровье и дееспособности Байдена.

Но теперь уже он не борется с «глупым, недееспособным и сверхстарым» Байденом. Это сам Трамп - самый старший кандидат на пост президента США. Рассказывающий истории про акул и электричество, которых ужасно боится. И теперь у него не 1:1 в вопросе сыновей. Он здесь уже безоговорочный лидер. Плюс на нем уголовный приговор, который для бывшего прокурора Харрис может оказаться нормальным аргументом в кампании.

Второй подарок Трамп сделал демократам после покушения. Он, кажется, настолько убедился в победе, что выбрал себе в вице-президенты персонажа, который под самого Трампа мимикрирует. То есть никакого баланса для умеренных.

Конечно, демократам еще надо всем этим воспользоваться. Выбрать адекватного кандидата в вице-президенты, который сбалансирует недостатки Харрис, поможет нивелировать левый крен в прошлом и усилить позиции у умеренных.

И сам штаб Трампа, где сидят далеко не глупые люди, будет думать как нивелировать собственные просчеты. Но стало реально интереснее.

Юрий Богданов, «Телеграм»

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