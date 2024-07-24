Загадка «инопланетян» из Мексики: у мумий сняли отпечатки пальцев, и они не человеческие 1 24.07.2024, 12:27

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Фото: DailyMail.com/ Josh McDowell

Судмедэксперты не смогли найти совпадений с привычным для людей рисунком на пальцах.

В Мексике эксперты продолжают исследования «инопланетных мумий», которых представили Конгрессу в прошлом году, пишет Daily Mail.

Последние исследования подбросили еще больше вопросов о происхождении странных мумий. В частности, на руках и ногах одной из мумий были найдены диагональные бороздки, вместо привычных для людей отпечатков пальцев.

Впервые мумии показал Конгрессу Мексики тележурналист и исследователь НЛО Хайме Моссан. По его словам, мумии – это трупы инопланетян. Позже его теорию опровергли, заявив, что представленные «доказательства внеземной жизни» являются обычными куклами.

Теперь же бывший прокурор Колорадо и действующий адвокат защиты Джошуа Макдауэлл исследовал «инопланетные» образцы с помощью трех независимых судебно-медицинских экспертов из США.

«Это были не привычные человеческие отпечатки», — заявил Макдауэлл.

Следователи-криминалисты во всем мире уже давно полагаются на исследования отпечатков пальцев, или так называемых папиллярных линий на пальцах людей. Существует три основных типов отпечатков пальцев: арки, петли и завитки.

Но у одной из мумий, которую назвали Мария, обнаружили отпечатки, рисунок которых не совпадает ни с одним из известных человеческих образцов.

«Мы не нашли никаких петель или завитков на отпечатках пальцев рук или ног. Я бывший прокурор и адвокат по уголовным делам, поэтому имел дело со множеством отпечатков. Отпечатки пальцев Марии не соответствуют человеческим отпечаткам», — заявил Макдауэлл.

Как и большинство мумий, обнаруженных тележурналистом в прошлом году, Мария была найдена в диатомовой земле – это белые порошкообразные окаменелости планктона.

«Большая часть ее тела покрыта диатомитом, при этом на открытых пальцах эпидермальные гребни, которые я видел, выглядели как прямые линии», — объясняет Макдауэлл.

Макдауэлл и трое американских судмедэкспертов, которые занимались исследованием мумий, говорят, что пока «крайне преждевременно» делать какие-либо выводы о происхождении мумий. Адвокат считает, что может существовать вполне земное объяснение странных отпечатков пальцев Марии.

«Возможно, это как-то связано с тем, как сохранилась ее кожа в этих местах», — предполагает адвокат.

Он добавил, что пока не было сделано никаких выводов о природе образцов, а команда продолжает работу над поиском ответов.

Мария – это один из экземпляров, называемых «мумиями Наска» в честь провинции на юго-западе Перу, где предположительно и были обнаружены тела.

Большинство этих экземпляров имеют вытянутые черепа и трехпалые руки, которые напоминают картинных «инопланетян» из фантастических фильмов.

Еще в январе судебный археолог Института судебной медицины и судебной медицины Лимы при Министерстве юстиции Флавио Эстрада заявил на собранной пресс-конференции, что тела так называемых перуанских инопланетян являются «куклами».

«Вывод заключается в том, что это куклы, которые собрали из костей животных с использованием современных синтетических клеев», — заявил Эстрада.

Правда, мумия Марии не слишком похожа на более меньшие экземпляры, которые действительно напоминают куклы. Новый анализ отпечатков пальцев показывает, что некоторые перуанские мумии не являются куклами или же были созданы из более пугающих материалов, чем останки животных.

Но и у этих мумий есть свои критики. Латиноамериканский историк Кристофер Хини напоминает, что в некоторых регионах Латинской Америки, включая Перу, существовала традиция удлинения человеческих черепов, которая выполнялась еще на стадии младенчества.

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