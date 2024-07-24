Главнокомандующий ВСУ обратился с призывом к украинцам за границей 23 24.07.2024, 12:29

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Все должны исполнить свой конституционный долг.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский призвал живущих за границей украинцев принять участие в войне.

«Я надеюсь, что после победы они смогут рассказать своим детям, где они были. Где вы были, когда все граждане Украины сражались в таких ожесточенных боях? Вот в чем вопрос», - подчеркнул он в интервью The Guardian.

По его словам, без мобилизации он не сможет создать новые резервы и бригады, которые необходимы Украине. Тем временем Россия продолжает наращивать группировку, предупредил генерал.

«Для нас очень важно, чтобы все граждане Украины выполнили свой конституционный долг», - заявил он.

Спустя два с половиной года полномасштабной войны россияне имеют гораздо лучшие ресурсы, заявил Сырский в этом же интервью.

У войск РФ всего больше: танков, БМП, солдат. По словам генерала, их первоначальные 100 000 сил вторжения выросли до 520 000, а цель к концу 2024 года увеличить армию до 690 000 человек на территории Украины.

«Когда дело доходит до оборудования, то здесь соотношение 1:2 или 1:3 в их пользу», - добавил он.

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