Лукашисты хотели «помочь» уникальному госпредприятию 3 24.07.2024, 12:43

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Но обанкротили.

Экономический суд Витебской области 12 июля принял решение по делу о банкротстве завода заточного оборудования «Визас». Информация об этом опубликована на сайте единого госреестра сведений о банкротстве. 120-летнее предприятие пытались спасти более пяти лет, пишет zerkalo.io.

С 2019 года завод находился в режиме досудебного оздоровления. С того времени функционеры предпринимали меры, чтобы избежать банкротства, но несмотря на довольно дорогое имущество, пять лет их усилий не дали результата.

По делу о банкротстве в суд обратились сами акционеры предприятия, которое с 2021 года находится в процессе ликвидации после нескольких финансово трудных лет. «Визас» занимается производством заточных станков.

Предприятию более 120 лет. Оно было уникальным в своем роде — его называли единственным в регионе производителем такой продукции. Ее поставляли на крупнейшие промышленные предприятия Беларуси, ее также заказывали десятки стран. 98,7% акций находится в руках государства, а основной акционер предприятия — Госкомитет по имуществу.

В штате на начало 2024 года числились два человека.

Долги предприятия превышают 7,4 млн рублей. Уставной фонд завода оценивается в 4,78 млн рублей. Из активов есть недвижимость стоимостью 1,5 млн рублей, деньги на счетах в сумме 66 тыс., а также 711,6 тыс. рублей дебиторской задолженности (то есть столько организации должны заплатить другие фирмы).

При этом в 2021 году имущество завода оценивалось в 17 млн рублей. Вероятно, оно было распродано, чтобы расплатиться по долгам.

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