закрыть
24 июля 2024, среда, 13:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Подрыв авто российского военного начальника в Москве: появилось видео установки взрывчатки

3
  • 24.07.2024, 12:44
  • 6,622
Подрыв авто российского военного начальника в Москве: появилось видео установки взрывчатки

Бомбу заложили в районе сиденья водителя.

Самодельное взрывное устройство под машину высокопоставленного военного чиновника РФ Андрея Торгашева, который подорвался в Москве ночью 24 июля, подложил мужчина возрастом примерно 35 лет. Российский Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором, как утверждается, неизвестный устанавливает бомбу.

По данным канала, мужчина установил взрывчатку на днище Toyota Land Cruiser, в районе сиденья водителя.

По информации Mash, после этого мужчина пробыл недалеко от машины еще около 11 минут. Авторы канала утверждают, что в это время он мог отчитываться перед куратором и устанавливать камеру.

Утром 24 июля в машине заместителя начальника передающего радиоцентра воинской части спутниковой связи РФ Торгашева сработало взрывное устройство в тот момент, когда он садился в автомобиль. По данным российских СМИ, ему оторвало ноги, он находится в реанимации. Вместе с ним была его жена, которая также получила ранения.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников