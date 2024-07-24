Подрыв авто российского военного начальника в Москве: появилось видео установки взрывчатки 3 24.07.2024, 12:44

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Бомбу заложили в районе сиденья водителя.

Самодельное взрывное устройство под машину высокопоставленного военного чиновника РФ Андрея Торгашева, который подорвался в Москве ночью 24 июля, подложил мужчина возрастом примерно 35 лет. Российский Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором, как утверждается, неизвестный устанавливает бомбу.

По данным канала, мужчина установил взрывчатку на днище Toyota Land Cruiser, в районе сиденья водителя.

По информации Mash, после этого мужчина пробыл недалеко от машины еще около 11 минут. Авторы канала утверждают, что в это время он мог отчитываться перед куратором и устанавливать камеру.

Утром 24 июля в машине заместителя начальника передающего радиоцентра воинской части спутниковой связи РФ Торгашева сработало взрывное устройство в тот момент, когда он садился в автомобиль. По данным российских СМИ, ему оторвало ноги, он находится в реанимации. Вместе с ним была его жена, которая также получила ранения.

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