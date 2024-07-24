«Варшава — это Минск здорового человека» 24.07.2024, 13:00

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Белорус рассказал, как переехал в Польшу, а оттуда в Испанию.

Продакт в стартап-студии Izdat и автор подкаста «Где жить дальше?» Михаил Ануфриев полгода назад переехал из Варшавы в Барселону и рассказал телеграм-каналу Dzik Pic о том, каково это — жить в туристическом городе.

«Минск здорового человека»

— Я переехал в Польшу в августе 2021-го — просто потому, что это был самый легкий вариант эмиграции из Беларуси. Меня пригласили на образовательный проект (я тогда делал подкаст «Ком в горле»), и я получил польскую культурную визу. Когда культурная виза закончилась, вернулся в Беларусь, сделал гуманитарную и уже впоследствии нашёл по ней работу в Польше.

Варшава мне сразу понравилась. Мы с друзьями часто шутим, что Варшава — это Минск здорового человека. Варшава и Минск даже внешне очень похожи. Например, есть районы, которые выглядят точь-в-точь как Серебрянка. А вот в центре ты сразу ощущаешь, что живешь в восточноевропейском мегаполисе. Со всех сторон слышна разная речь, русская, английская, немецкая. Прикольный вайб.

И как говорил мой друг испанец, в Варшаве можно найти абсолютно все. Тут есть как «старый город», так и здания XIX века, советская застройка, офисные небоскребы и так далее. Ты можешь найти тут любую секцию, кружок или культурное мероприятие, от альтернативы до бачаты, от хипстеров до пафосных ресторанов.

Однако в начале этого года я переехал из Варшавы в Барселону — по работе: здесь находится один из офисов моей компании Izdat. Но на переезд меня сподвигли еще два фактора. Первый — польская зима. И второй — после переезда из Беларуси и потери родного дома я стал более мобилен и открыт к новым переездам.

«На старте аренды надо сразу отдать 3−4 тысячи евро»

— Один из самых распространенных вариантов легализации в Испании — это виза цифрового кочевника. Заявителю нужен доход около 30 тысяч евро в год. Виза выдается на 3 года с возможностью продления еще на два. И потом можно подаваться на ПМЖ и, через какое-то время, испанский паспорт (текст закона тут).

Но в моем окружении люди так далеко не заглядывают. То есть, в Польше люди серьезно настроены на паспорт, готовы ждать более 8 лет. А тут, скорее, «посмотрю пока, поживу, потом, может, в Португалию поеду».

Тяжело ли найти жилье в Барселоне? В целом, да. Поначалу я 3 месяца жил в коливинге — он был классный, стоял на горе над Барселоной. Там есть коворкинг, тренажерка и так далее. Было довольно весело и интересно. Ты сразу попадаешь в компанию людей, адаптируешься, изучаешь город, можешь спокойно искать постоянное жилье. И, главное, коливингу не нужно платить депозит или арендную плату за несколько месяцев.

Жизнь в коливинге — это классный опыт, но он не предусматривает долгосрочное проживание. Люди чаще всего останавливаются на 1−2 месяца и потом или возвращаются домой, или находят постоянное жилье в Барселоне. Я начал уставать от интенсивного потока людей на второй-третий месяц. Плюс стало очень дорого — поначалу было 1200 евро в месяц, потом 1600.

Сейчас я снимаю комнату в центре города с балконом за 850 евро. Депозит был тоже 850 евро.

Я не хочу ввязываться в полноценную аренду квартиры. Здесь есть два типа контрактов: краткосрочный (максимум на 11 месяцев) и долгосрочный, на 2−3 года сразу. И оба вариант для меня — так себе.

Цены на студию начинаются от 1000 евро плюс коммунальные (100−200 евро). Но ты еще должен внести депозит в размере одного-двух месяцев аренды, плюс 1000 евро комиссии риелтору. То есть, на старте надо сразу отдать 3−4 тысячи евро. И еще бывает, что у людей с «неместными» контрактами могут попросить оплатить полгода или даже год вперед.

Минусы Барселоны: дорого, небезопасно, забитые пляжи

— Я не знаю, как долго я буду жить в Барселоне. Мое физическое присутствие в этом городе для работы больше не требуется, и я прикидываю плюсы и минусы жизни в этом месте.

Во-первых, здесь дорого жить. Есть места в Европе и в других частях Испании, где вы найдете намного более доступное жилье. Цены на продукты и заведения дороже в Барселоне процентов на 10−20%, чем в Польше. Хороший кофе, кстати, дешевле (2,5 vs 4 евро).

И, во-вторых, в Барселоне, в отличие от Варшавы, есть чувство небезопасности. Тут нужно постоянно контролировать, где у тебя телефон, где ключи. Носить сумку через плечо, привязывать телефон, а лучше держать на нем руку. Особенно если вы ходите по туристическим местам вроде Раваль или Рамбла.

В метро тоже опасно. Помню, мы ехали с ребятами, и у девушки из пиджака достали телефон. Но злоумышленник и не подозревал, что она в компании 12 людей (плюсы жизни в коливинге, ха-ха). Уже через секунду один чувак схватил его за руку, а второй сделал захват за шею. Его обезвредили очень быстро.

Еще был случай: у подруги на фестивале вытащили телефон прямо из чехла. Она даже ничего не заметила.

Почему в Барселоне такая проблема с воровством на улице? Это туристическая локация, тут много приезжих, экспатов. Из-за этого местные жалуются, что теряют свой город. Он становится для них слишком дорогим. Говорят, до ковида квартиры были по 600 евро, и это считалось даже дороговато.

Тут даже недавно были протесты: местные стреляли из водяных пистолетов в туристов. Есть напряжение. И это странно, потому что сами по себе каталонцы — супер-приятные, отзывчивые люди.

Местное государство — тоже такое «левацкое». То есть, воров тут не сильно наказывают. Например, мне в комментариях в тиктоке написал парень, что он случайно «потушил» вора и отсидел за это 14 суток.

С морем в Барселоне у меня особое отношение. Оно тут действительно классное, чистое. Но на общественных городских пляжах часто слишком много людей, особенно в сезон и по выходным.

На главном пляже города, Барселоннете, кто-то все время ходит, кричит, продает тайский массаж. К девушкам постоянно подходят знакомиться, фоткают. И надо следить за личными вещами — так же пристально, как в метро. Поэтому советую ехать подальше от городского центра или даже в другие прибрежные города — Сиджес, Льорет-де-Мар.

Плюсы Барселоны: погода, красота, люди

— Из плюсов: тут супер классная погода, зимой солнце и +17, мягкий климат. Народ очень дружелюбный, всегда старается помочь. Если в Польше еще можно нарваться на вот это восточноевропейское лицо кирпичом, то здесь тебе рады в любом магазине.

И сам город очень красивый, в нем можно найти районы с разной архитектурой и разным настроением. Но пока я не совсем понимаю, куда Барселона дальше движется. Сюда продолжает приезжать очень много людей со всего мира, из-за чего город все время становится дороже, и напряжение среди местных тоже растет.

Возможно, правство Каталонии примет меры по регулированию потока мигрантов. Отменит, например, визы цифровых кочевников для своего региона. Или Барселона будет становиться еще дороже и станет премиальным городом с высоким денежным порогом входа.

Поэтому сейчас мне сложно сказать, как долго я останусь в Барселоне. Будет здорово провести тут 1−2 года, чтобы сформировать полное ощущение от города. Как у меня получилась сделать с Варшавой, которая останется в моем сердце навсегда.

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