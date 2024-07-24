Путин подарил Китаю $18 миллиардов 3 24.07.2024, 13:03

4,364

Глава «Роснефти» Сечин раскрыл подробности сделки.

Рекордные закупки российской нефти вместо баррелей от других нефтедобывающих стран принесли выгоду Китаю на миллиарды долларов, сообщил в ходе VI российско-китайского энергетического бизнес-форума глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«По нашей оценке, с января 2022 года по июнь 2024 года экономический эффект для Китая от импорта российской нефти по сравнению с закупками от ближневосточных поставщиков составляет от $14 до $18 млрд», — сказал Сечин в в ходе VI российско-китайского энергетического бизнес-форума.

Россия, по его словам, стала главным поставщиком нефти в КНР, опередив Саудовскую Аравию, и рассматривает возможность дальнейшего увеличения экспорта. «Только за первое полугодие этого года нефтяные поставки России в Китай выросли на 5% и превысили 55 млн тонн», — отчитался Сечин.

Помимо нефти Россия в прошлом году продала в Китай 40 млрд кубометров газа (включая СПГ), а также более 100 млн тонн угля. «В результате, наша страна обеспечила почти 20% импорта энергоресурсов Китаем в стоимостном выражении», — отчитался Сечин (его цитирует «Интерфакс»).

Экономить миллиарды долларов Китаю позволяют скидки на нефть, которые вынуждены давать нефтяники после начала войны, писали ранее эксперты Института Гайдара.

Максимальный дисконт Китай получал летом 2022 года: он достигал 16% относительно других поставщиков. В конце 2022 года размер скидки уменьшился до 4–9%, а затем снова начал расти после того, как ЕС ввел в действие эмбарго на российские баррели. В мае 2023 года скидка для Китая составляла 11%, к концу прошлого года уменьшилась до 4%. В мае 2024 года, по данным Argus, российский сорт Urals стоил в Китае $79,75 доллара за баррель — на 2,2%, или $1,79 меньше, чем эталонная марка Brent.

Вопреки надеждам Кремля и заявлениям президента Владимира Путина о невиданном прежде стратегическом партнерстве с Китаем, после начала войны с китайскими компаниями возникли сложности: китайцы еще раз подтвердили славу жестких и бескомпромиссных переговорщиков, рассказали «Коммерсанту» источники в правительстве. «Китайцы хотят все и желательно бесплатно», — пояснил один из источников.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com