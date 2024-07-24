У Франциска Скорины в Праге украли перо 24.07.2024, 13:17

Это случилось не впервые.

В Праге снова ограбили памятник Франциску Скорине. Из руки первопечатника и просветителя исчезло перо, сообщает «Радио Свобода».

Это третий подобный случай с памятником в пражских Градчанах. Ранее полиция зоводила дела, но злоумышленников не находила. Украденные детали памятника восстанавливали белорусские активисты.

Памятник Скорине был установлен в 1996 году. Рядом с ним находится камень с надписью на белорусском и чешском языках: «1535-1539. В этих местах работал королевским ботаником выдающийся белорусский гуманист и восточнославянский первопечатник Франциск Скорина».

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