«После сброса шел как бронированный, а потом упал и умер» 24.07.2024, 13:43

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Российских солдат накачивают наркотиками перед штурмами.

В районе Работино Запорожской области оккупанты бросают на штурм роты, которые состоят из бывших заключенных. По словам украинского военного Станислава Бунятова с позывным «Осман», все российские бойцы молодые и употребляют наркотики перед выходом. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале «Говорят Снайпер».

Лейтенант ВСУ с позывным «Алекс» вечером 23 июля рассказал, что под Работино враг подвез несколько рот из бывших заключенных. Их бросают на штурмы, однако предупреждают, что им нужно либо закрепиться, либо умереть.

«Не мало важно, что весь набор молодой, до 25 лет. После БЗВП им дали возможность бухать и отдыхать две недели», — прокомментировал Станислав Бунятов.

Он отметил, что на выходах оккупанты употребляют наркотики. Так, в одном из боев украинские военные «денацифицировали» россиянина сбросами, однако он шел как бронированный, после чего сам упал и умер от кровотечения.

«Отсутствие страха у них — очень деморализующий фактор для нашей пехоты», — добавил «Осман».

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