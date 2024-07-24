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В респектабельном районе под Минском продается дом с большим участком

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  • 24.07.2024, 13:53
  • 1,052
В респектабельном районе под Минском продается дом с большим участком

Просят не так уж и много для этой локации.

В Колодищах продается современный дом с большим участком. Предложение интересное — за 136 квадратов с отделкой просят меньше 150 тысяч долларов, что не так уж и много для этой локации, пишет realt.by.

Дом находится в тихом живописном месте в 8 км от МКАД, или в 15 минутах езды от станции метро «Уручье», в непосредственной близости от биологического заказника «Глебковка». Это новая часть Колодищей с современной инфраструктурой, новыми школой и детским садом с бассейном.

Дом построен в 2016 году. Стены у него деревянные, фундамент свайно-ростверковый, крыша из мягкой черепицы.

Фасад утеплен, оштукатурен и покрашен — никогда не догадаешься, что дом деревянный.

Общая площадь дома с верандой — 136 м2. Внутри интересная планировка: гостиная-кухня со вторым светом, две спальни, гардеробная, остекленная большая веранда (она же прихожая), топочная, терраса.

Стены отделаны декоративной штукатуркой, на полу — плитка.

Из гостиной по винтовой лестнице можно попасть в пространство под крышей, которое можно использовать как дополнительную комнату.

Отопление на газу, водопровод центральный, канализация местная. Дополнительно на участке имеется своя скважина.

Участок почти 15 соток сотки, благоустроен — засеян газон и высажен плодоносящий сад.

Территория огорожена, имеются откатные ворота. На парковке во дворе имеется навес для машины.

За этот дом просят 148 000 долларов.

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