«Место действительно необыкновенное, а действительно — кипяток» 24.07.2024, 14:06

В Беларуси нашли «кусочек Исландии».

Белорус поделился в TikTok видео с любопытной локацией, которую назвал «кусочком Исландии». Многие белорусы, как оказалось, не знали о существовании подобного места, пишет telegraf.news.

Место с бьющими из под земли кристально чистыми «маленькими гейзерами» называется Кипяток, и находится оно в деревне Ясенец в Барановичском районе.

Однако, вопреки названию, вода в роднике совсем не горячая и круглый год держится в пределах 6-9 градусов Цельсия.

Подобные источники на территории Брестчины — редкость. и Кипяток объявлен гидрологическим памятником природы с 2010 года.

Вода в роднике пригодна для употребления. Показатели Ph жесткости нитратов в норме. загрязнения отсутствуют.

Тем не менее вода имеет превышения по железу и меди. Это можно увидеть и по рыжему окрасу берегов и камней. Поэтому употреблять её на постоянной основе не следует.

Многие пользователи поинтересовались, можно ли в источнике купаться, и автор видео ответил, что да, но из-за его глубины удастся только полежать, как в ванной.

Также некоторым показалось, что автор видео неправильно поставил ударение в названии источника. Но оказалось, что местные жители называют Кипяток именно с ударением на «я».

«У нас там дача. Муж родом из этой деревни. Место действительно необыкновенное, а действительно — кипЯток», — написала одна пользовательница под видео.

«На местном диалекте это КипЯток. Был там. Место действительно завораживает», — высказался ещё один комментатор.

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