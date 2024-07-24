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Администрация новополоцкой колонии оказывает давление на Евгения Афнагеля

  • 24.07.2024, 14:18
  • 1,438
Администрация новополоцкой колонии оказывает давление на Евгения Афнагеля

Политзаключенного поместили в ШИЗО и собираются переводить на тюремный режим.

Политзаключенного активиста «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля, приговоренного к 7 годам колонии, удерживают за решеткой три года и 10 месяцев. В мае, после двух лет на тюремном режиме, политзаключенного снова перевели в новополоцкую колонию № 1, где он ранее отбывал свой срок, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Сразу по прибытии в учреждение администрация поместила его в ШИЗО на 45 суток, а потом перевела в ПКТ. Уже 29 июля в Новополоцке состоится очередной суд по замене Евгению режима содержания. Политзаключенного снова могут перевести в тюрьму.

Напомним, за время в заключении у Евгения испортилось зрение, поэтому сейчас он вынужден носить очки. За решеткой он много читает и рисует. Известно, что в заключении на Евгения оказывается давление со стороны администрации исправительных учреждений.

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