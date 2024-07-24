«Устранение Лукашенко – вопрос времени и обстоятельств» 6 24.07.2024, 14:31

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Коллаж: Charter97.org

Диктатор попал в очень тяжелую ситуацию.

Российский адвокат и известный блогер Марк Фейгин рассказал о планах Кремля насчет правителя Беларуси.

— Путин, наверняка, имел планы устранения Лукашенко, но этому помешала война с Украиной, — заявил Марк Фейгин для «Рацыі». — Помните визит бывшего главы Госдепартамента США Помпео в Минск в январе 2020 года? Тогда Лукашенко ему напрямую говорил, и это все осталось записанным у американских спецслужб, о том, что есть планы по его устранению.

Был момент, когда Лукашенко выставил российского посла Бабича. Безусловно, он в курсе планов его ликвидации при определенных обстоятельствах.

Москва выжидает момент, чтобы вплотную заняться Лукашенко.

Фейгин считает, что война с Украиной не изменила, а отсрочила планы Кремля насчет Лукашенко.

— С одной стороны, Лукашенко, конечно, попал в очень тяжелую ситуацию сейчас, потому что территория Беларуси эксплуатируется Москвой для продолжающейся войны, но, с другой стороны, это как бы отсрочило его отстранение от власти.

Путин ждет момента для того, чтобы устранить Лукашенко — тут иллюзий питать не стоит. И Лукашенко это знает.

На самом деле это вопрос времени и политических обстоятельств — устранение Лукашенко Москвой. Они могут наступить или не наступить, но желание и уверенность в том, что это нужно делать, в Москве безусловно есть, — считает Фейгин.

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