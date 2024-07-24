Под Шойгу снова зашаталось 3 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

24.07.2024, 14:32

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И пошла «забава».

В администрацию парка «Патриот» явились следователи, идет «выемка документов». Причем, как сообщается, с «делом Тимура Иванова» событие не связано.

А с кем связано? С экс-министром обороны, нынешним секретарем Совбеза Шойгу? Именно он был 10 лет назад инициатором создания парка «Патриот».

Кстати, на новом месте Шойгу сидит не очень крепко. Вчера Путин переназначил ему за одним исключением тех же самых замов, которые сидели в Совбезе при Патрушеве, включая Рашида Нургалиева (в 2004-2012 - глава МВД). Не доверяет...

А в целом такое впечатление, что в России сочлененный с освоением денег «патриотизм» и последующее следствие соотносятся примерно, как дикий зверь и охотник.

Бегает стадо волосатых кабанов в лесу, хрюкает от удовольствия, «травит» посевы, отъедается. Но приходит момент, является «псовая охота», перепоясанная патронташами, с двустволками наперевес. И пошла «забава». Пиф-паф! Забираем документы, суд арестовал и т.п.

И ведь наверняка «патриоты», которых «трясут» следователи, члены «Единой России», носили по случаю «георгиевские ленты», вставали под гимн, одобряли Крым в 2014-м, операцию Путина в 2022-м (как чиновник Кибовский), да и голосовали всегда за Путина.

Какая-то таинственная, мистическая связь между державным распильным «патриотизмом» и, в конечном счете, воровством. Поневоле приходит в голову мысль, что первое лишь средство для второго.

Кстати, почему в Америке нет парков типа «Патриот»? Но патриотизма, как видно со стороны, хватает.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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