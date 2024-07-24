Названы лучшие компактные авто с пробегом

Названы лучшие компактные авто с пробегом1
- 24.07.2024, 14:54
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Недорогие и экономичные.
Далеко не всем автомобилистам нужны большие кроссоверы или седаны. По статистике, в авто в основном ездят 1-2 человека, поэтому иногда хватит и компактной машины. Городские модели маневренные, экономичные и не требуют много места на стоянке. Подержанные компактные авто еще и очень дешевые, да и растаможить их недорого. Британское издание WhatCar назвало лучшие городские автомобили.
10 место. Peugeot 108
Маленький Peugeot дешевый и маневренный, а его 1,0-литровый двигатель на 68 л. с. достаточно экономичен. Впрочем, в этом классе есть и более просторные авто.
Плюсы:
невысокая цена;
экономичность.
Минусы:
малый багажник;
шумный двигатель;
КПП работает с рывками.
9 место. FIAT 500
FIAT 500 привлекает, прежде всего, ярким ретростилем. Это не самое практичное авто в классе, но оно дешевое и относительно недорогое в эксплуатации.
Плюсы:
невысокая цена;
яркий дизайн.
Минусы:
не слишком практичный;
ненадежный;
слабая динамика.
8 место. Toyota Aygo
Хэтчбек Toyota Aygo — собрат Peugeot 108. Он качественно собран, экономичен и маневренен, но шумоизоляция у него не самая лучшая.
Плюсы:
дешевый в содержании;
качественно собранный.
Минусы:
шумный;
тесные салон и багажник.
7 место. Ford Ka+
Пятидверный Ford Ka+ дешевый, довольно просторный и отлично управляется. Ему вполне хватает 1,2-литрового мотора мощностью 84 л. с.
Плюсы:
просторный салон;
хорошая управляемость;
комфортабельная подвеска.
Минусы:
дешевая внутренняя отделка.
6 место. Suzuki Celerio
Suzuki Celerio чрезвычайно дешевый, а его эксплуатация не разорит. У него удивительно просторный салон и багажник. К тому же, автомобиль надежный.
Плюсы:
невысокая цена;
просторный салон;
надежный.
Минусы:
дешевая внутренняя отделка.
5 место. Kia Picanto
Kia Picanto богато оснащен, достаточно просторный и имеет резвые двигатели. К тому же, хэтчбек маневренный и неплохо управляется.
Плюсы:
вместительный багажник;
хорошая управляемость.
Минусы:
жестковатая подвеска;
шумные моторы.
4 место. SEAT Mii Ecomotive
1,0-литровый SEAT Mii Ecomotive отличается экономичностью и качественно собран. У него комфортабельная подвеска, однако цена хэтчбек несколько завышена.
Плюсы:
экономичный двигатель;
комфортабельная подвеска.
Минусы:
не самая лучшая динамика;
автоматическая КПП немного медленная.
3 место. Volkswagen up!
Volkswagen up — собрат SEAT Mii с несколько лучшим внутренним убранством. У него неплохо настроенное шасси и комфортабельная ходовая.
Плюсы:
малый расход топлива;
комфортабельная езда;
качественный салон.
Минусы:
медленный;
не самая лучшая КПП.
2 место. Hyundai i10
Самый маленький Hyundai достаточно просторный внутри, имеет неплохую мультимедийную систему и богато оснащен. У него комфортабельная подвеска и хорошая шумоизоляция.
Плюсы:
просторный;
тихий и мягкий;
богатое оснащение.
Минусы:
довольно дорогой;
базовый мотор слабый.
1 место. Skoda Citigo
Skoda Citigo дешевле родственных SEAT Mii и Volkswagen up! Хэтчбек имеет качественный салон, довольно просторный. Он экономичный, комфортабельный и неплохо управляется.
Плюсы:
невысокая цена;
хорошо настроенное шасси;
качественный салон.
Минусы:
слабый базовый мотор;
медленная КПП.