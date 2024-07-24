Названы лучшие компактные авто с пробегом 1 24.07.2024, 14:54

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Недорогие и экономичные.

Далеко не всем автомобилистам нужны большие кроссоверы или седаны. По статистике, в авто в основном ездят 1-2 человека, поэтому иногда хватит и компактной машины. Городские модели маневренные, экономичные и не требуют много места на стоянке. Подержанные компактные авто еще и очень дешевые, да и растаможить их недорого. Британское издание WhatCar назвало лучшие городские автомобили.

10 место. Peugeot 108

Маленький Peugeot дешевый и маневренный, а его 1,0-литровый двигатель на 68 л. с. достаточно экономичен. Впрочем, в этом классе есть и более просторные авто.

Плюсы:

невысокая цена;

экономичность.

Минусы:

малый багажник;

шумный двигатель;

КПП работает с рывками.

9 место. FIAT 500

FIAT 500 привлекает, прежде всего, ярким ретростилем. Это не самое практичное авто в классе, но оно дешевое и относительно недорогое в эксплуатации.

Плюсы:

невысокая цена;

яркий дизайн.

Минусы:

не слишком практичный;

ненадежный;

слабая динамика.

8 место. Toyota Aygo

Хэтчбек Toyota Aygo — собрат Peugeot 108. Он качественно собран, экономичен и маневренен, но шумоизоляция у него не самая лучшая.

Плюсы:

дешевый в содержании;

качественно собранный.

Минусы:

шумный;

тесные салон и багажник.

7 место. Ford Ka+

Пятидверный Ford Ka+ дешевый, довольно просторный и отлично управляется. Ему вполне хватает 1,2-литрового мотора мощностью 84 л. с.

Плюсы:

просторный салон;

хорошая управляемость;

комфортабельная подвеска.

Минусы:

дешевая внутренняя отделка.

6 место. Suzuki Celerio

Suzuki Celerio чрезвычайно дешевый, а его эксплуатация не разорит. У него удивительно просторный салон и багажник. К тому же, автомобиль надежный.

Плюсы:

невысокая цена;

просторный салон;

надежный.

Минусы:

дешевая внутренняя отделка.

5 место. Kia Picanto

Kia Picanto богато оснащен, достаточно просторный и имеет резвые двигатели. К тому же, хэтчбек маневренный и неплохо управляется.

Плюсы:

вместительный багажник;

хорошая управляемость.

Минусы:

жестковатая подвеска;

шумные моторы.

4 место. SEAT Mii Ecomotive

1,0-литровый SEAT Mii Ecomotive отличается экономичностью и качественно собран. У него комфортабельная подвеска, однако цена хэтчбек несколько завышена.

Плюсы:

экономичный двигатель;

комфортабельная подвеска.

Минусы:

не самая лучшая динамика;

автоматическая КПП немного медленная.

3 место. Volkswagen up!

Volkswagen up — собрат SEAT Mii с несколько лучшим внутренним убранством. У него неплохо настроенное шасси и комфортабельная ходовая.

Плюсы:

малый расход топлива;

комфортабельная езда;

качественный салон.

Минусы:

медленный;

не самая лучшая КПП.

2 место. Hyundai i10

Самый маленький Hyundai достаточно просторный внутри, имеет неплохую мультимедийную систему и богато оснащен. У него комфортабельная подвеска и хорошая шумоизоляция.

Плюсы:

просторный;

тихий и мягкий;

богатое оснащение.

Минусы:

довольно дорогой;

базовый мотор слабый.

1 место. Skoda Citigo

Skoda Citigo дешевле родственных SEAT Mii и Volkswagen up! Хэтчбек имеет качественный салон, довольно просторный. Он экономичный, комфортабельный и неплохо управляется.

Плюсы:

невысокая цена;

хорошо настроенное шасси;

качественный салон.

Минусы:

слабый базовый мотор;

медленная КПП.

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