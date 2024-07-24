Департамент миграции Литвы лишил шестерых человек гражданства 4 24.07.2024, 15:10

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За частые поездки в Беларусь и Россию и сокрытие определенных фактов.

После проведенных Департаментом миграции Литвы проверок шесть человек с российским гражданством были лишены литовского. Эти люди не информировали департамент о том, что получили российское гражданство, пишет Delfi.

С начала этого года департамент выбрал для проверки почти 2000 граждан, которые часто ездят в Беларусь и Россию. Выяснилось, что у 1700 из них есть двойное гражданство (Литвы и России или Литвы и Беларуси) на законных основаниях или вид на жительство в другой стране.

Во время проверки выяснилось, что у шести граждан Литвы было двойное гражданство (Литвы и России) без права на него. Ни один из этих людей не сотрудничал с Департаментом миграции, не отозвался на просьбу представить документы, доказывающие право на двойное гражданство, поэтому ведомство начало процедуру лишения гражданства. В итоге министр внутренних дел Агне Билотайте подписала приказ о лишении этих людей литовского гражданства.

По имеющимся данным, факты сокрытия белорусского гражданства обнаружены не были.

Департамент миграции отмечает, что гражданин Литвы, получивший гражданство другой страны, должен в течение двух месяцев письменно сообщить об этом. За нарушение порядка грозит штраф в размере 300−850 евро.

Сейчас департамент проводит проверку еще нескольких сот граждан.

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