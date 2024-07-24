Критически тяжелая ситуация 7 Юрий Бутусов

24.07.2024, 15:12

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Где продвигаются россияне?

Критически тяжелая ситуация на Покровском направлении, которая немедленно требует системных и взвешенных решений Ставки верховного главнокомандующего.

За прошедшие семь суток враг продвинулся на 6 км в направлении Мирноград-Покровск. На узком фронте, фланги простреливаются, но продвинулся.

До города Мирноград осталось 14 км. Всего 14. Мирноград в зоне обстрела дальнобойной артиллерии. Если допустить заход врага в Мирноград, они получают зону сосредоточения и накопления, и смогут атаковать сам Покровск. Покровско-Мирноградская агломерация — это последний район обороны перед Днепропетровской областью. Враг очень близко, ситуация критическая, поскольку темпы продвижения врага вызывают беспокойство.

По мнению командиров и бойцов, которые обороняют район Покровск-Мирноград, основная проблема в условиях интенсивных действий в первую очередь заключается в управлении и организации наших действий.

Российское командование атакует, в первую очередь, те бригады, которые имеют слабое управление и организацию, слабую управляемость и слаженность. То есть враг ищет и продавливает не самые уязвимые рубежи обороны, а самые уязвимые подразделения и соединения.

Никто из командующих не сидит сложа руки

Когда атакуют слабо управляемую бригаду, то она не может удержать даже узкий рубеж. Поэтому все маршевые пополнения и резервы идут на усиление слабых подразделений, которые несут наибольшие потери. Это не позволяет создавать значительные тактические резервы, которые имели бы время на дополнительную подготовку, могли бы чаще проводить ротации бойцов на нуле, и оборудовали вторую и третью линии обороны.

Отсутствие подготовленных позиций для обороны, надежных фортификационных сооружений, занятых войсками, не позволяет остановить врага на каком-то рубеже. Продолжается фактически непрерывный встречный бой, окапывание во время наступления.

Россияне наступают шаблонно и предсказуемо. Русские проводят лобовые атаки малых групп пехоты с большими потерями, врагу продвижение дается очень тяжело, они также посылают в бой всех кого только могут, роты у них выбиваются до последнего человека. Основная ось наступления — вдоль железнодорожного пути. Там удобно закапываться и маскироваться в посадках. Все это понимают, но превратить этот маршрут в непроходимый инженерными средствами пока не удается.

Критической проблемой является отсутствие единого компетентного руководства всеми силами дронов и средствами РЭБ, которые продолжают применяться разрозненно и несогласованно. Наш собственный РЭБ уничтожает значительное количество наших же дронов. Подразделения дронов получают задания без учета тактических и технических возможностей.

Я не могу сказать, что украинское командование не видит и не понимает критичность обстановки. Многое делается, никто из командующих не сидит сложа руки. Главнокомандующий Александр Сырский уделяет личное внимание.

Но мы очевидно запаздываем с реагированием, хотя планы врага очевидны, хорошо нам известны, и разведка дает хорошее представление о дальнейших шагах.

На направлении не хватает слаженных штабов бригад, логики применения войск и боеприпасов. Постановка задач слабым штабам слабо организованных бригад — это игнорирование реальной боеспособности войск, такая практика остро критикуется в войсках. Штабы бригад — ключевой элемент боеспособности.

Попытки натягивать на какой-то участок кучу подразделений не дает эффекта, если нет единой четкой логики применения.

Ситуация требует сосредоточения на направлении хотя бы одной бригады с качественным штабом, который сможет наладить управление боем разнородных подразделений на участке прорыва и поддержка резервами бригад, которые держат фланги прорыва врага на Мирноград.

Почему неопытные комбриги и слабые штабы бригад продолжают руководить в то время, когда командование сухопутных войск держит в резерве десятки опытных командиров, которые имеют репутацию, заслуженную в тяжелых боях 2022−2023 годов? Как это объяснить? Почему кадровую проблему не решают, хотя все видят, что это основная проблема, и хотя опытные кадры у нас есть?

Нужны системные решения, нужно прекратить вводить самих себя в заблуждение, нужны те меры, которые будут одобрительно поддержаны компетентными командирами бригад и батальонов в данном районе, и командное звено надо срочно усиливать.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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