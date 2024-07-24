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Путин делал на это ставку, но просчитался

  • Иван Яковина
  • 24.07.2024, 15:28
  • 5,270
Путин делал на это ставку, но просчитался

Все изменилось.

Строго говоря, для Украины все пока идет неплохо. Камала по опросам общественного мнения вышла вперед на два процента, и пока ведет себя вполне достойно. Поэтому вероятность ее победы быстро увеличивается.

Если в ноябре она уверенно обойдет Трампа, для США это станет большим облегчением, а для Кремля — огромной проблемой. Вся внешнеполитическая стратегия Путина на этот и следующий годы держалась на том, что в США будет хаос — бесконечная (даже после выборов) битва теряющего рассудок Байдена с осужденным уголовником Трампом, причем без явного победителя.

Если же в США появится единый всеми признанный лидер, российская программа дестабилизации Европы полностью провалится.

При этом у Камалы и будет прямая заинтересованность разделаться с Путиным. Она не выиграла ни одних праймериз, поэтому ей совсем не помешает дополнительная легитимизация через военную победу над главным злодеем современности. Разделаться с новым Бин Ладеном — это значит снять все вопросы о своем пути в Белый дом.

Ну, а самому Байдену сейчас терять уже особо нечего. Надеюсь, в этой связи он щедро отсыпет Украине всего, что ей нужно из оружия и технологий, включая разрешение стрелять ракетами ATACMS по военным целям в глубине РФ.

Иван Яковина, «Фейсбук»

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