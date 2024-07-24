Известный американский онлайн-банк прекратил обслуживание белорусских клиентов 24.07.2024, 15:54

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Названа причина.

Частный американский онлайн-банк Mercury разослал письма клиентам из 37 стран о прекращении обслуживания их счетов. В список попали Беларусь, Россия, КНДР, Пакистан, Албания, Хорватия, Босния и Герцеговина, а также Украина, сообщает портал TechCrunch со ссылкой на представителей банка.

Запрет на обслуживание распространяется на всех владельцев паспортов вышеперечисленных стран (исключение — украинцы, живущие в США).

Основной причиной блокировки банк называет санкции США, а также факты пользования платежной системой Mercury и возбуждения счетов в банке со стороны резидентов и компаний из «рискованных стран», которые тем самым могли обходить санкционные ограничения.

Из-за этого против Mercury властями США была начата проверка.

Украина попала под блокировку, так как часть ее территорий находится под российской оккупацией, объяснили представители Mercury.

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