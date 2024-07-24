закрыть
24 июля 2024, среда, 16:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Известный американский онлайн-банк прекратил обслуживание белорусских клиентов

  • 24.07.2024, 15:54
  • 1,318
Известный американский онлайн-банк прекратил обслуживание белорусских клиентов

Названа причина.

Частный американский онлайн-банк Mercury разослал письма клиентам из 37 стран о прекращении обслуживания их счетов. В список попали Беларусь, Россия, КНДР, Пакистан, Албания, Хорватия, Босния и Герцеговина, а также Украина, сообщает портал TechCrunch со ссылкой на представителей банка.

Запрет на обслуживание распространяется на всех владельцев паспортов вышеперечисленных стран (исключение — украинцы, живущие в США). 

Основной причиной блокировки банк называет санкции США, а также факты пользования платежной системой Mercury и возбуждения счетов в банке со стороны резидентов и компаний из «рискованных стран», которые тем самым могли обходить санкционные ограничения.

Из-за этого против Mercury властями США была начата проверка.

Украина попала под блокировку, так как часть ее территорий находится под российской оккупацией, объяснили представители Mercury.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников