70-летний британец «разгадал тайну» выигрышей в лотерею 24.07.2024, 16:04

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Мужчина создал несколько лотерейных синдикатов.

Рэй Спиллер, 70-летний артист из Брумфилда, Англия, уверен, что нашел способ систематически побеждать в лотереях. Мужчина создал несколько лотерейных синдикатов, объединяя единомышленников для увеличения шансов на выигрыш. До сих пор группа выиграла лишь 140 фунтов стерлингов, но Спиллер считает, что большой выигрыш не за горами.

Об этом пишет Daily Mail.

Рэй Спиллер с энтузиазмом участвует в лотереях с момента их появления 30 лет назад. В декабре прошлого года он решил проверить, не захотят ли другие люди присоединиться к лотерейному синдикату, чтобы совместно покупать билеты и увеличивать шансы на выигрыш. Рэй ожидал небольшой отклик, однако всего за несколько месяцев к нему присоединилось более 70 человек.

Популярность групп Рэя возросла настолько, что у него даже появился список желающих. Когда в списке набирается девять человек, он создает новый синдикат. Потенциальные миллионеры осознают трудности, ведь шанс на получение джекпота составляет 45 миллионов к одному на каждый билет. Однако объединение в группы помогает улучшить эти шансы. Участники синдиката каждый месяц вносят определенную сумму, чтобы участвовать в лотерее всей группой, что значительно увеличивает их шансы на успех.

Например, группа из десяти человек, платящих по 2 фунта стерлингов за каждый тираж, имеет десять билетов, а не по одному. В случае выигрыша призовые деньги делятся между всеми членами синдиката. Сам Рэй участвует в каждом из синдикатов, однако пока ни одна из групп не выиграла более 140 фунтов стерлингов, совпав по четырем номерам.

Спиллер уверен, что большой выигрыш уже не за горами, и убеждает участников в том, что это обязательно произойдет. В настоящее время в восьми синдикатах состоят 72 человека, причем Рэй является десятым участником в каждом из них. Числа для лотерей Рэй выбирает с помощью генератора случайных чисел Lucky Dip, а не вручную. Затем он создает документ с номерами для каждого синдиката на четыре недели и отправляет его участникам для полной прозрачности. Спиллер и его жена Джен тщательно проверяют совпадение чисел после каждого розыгрыша.

Две недели назад один из синдикатов достиг самого крупного выигрыша — 140 фунтов стерлингов. Рэй поделился планами на случай крупного выигрыша, заявив, что они арендуют отель County Hotel на полдня, раздадут чеки и устроят чай с десертами для всех участников.

Спиллер остается оптимистичным и уверен, что вскоре их усилия увенчаются большим успехом.

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