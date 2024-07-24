Британская разведка рассказала о мощном ударе ВСУ по территории РФ 24.07.2024, 16:15

Москва не может позволить себе таких потерь.

Британская разведка поделилась своими выводами относительно последствий украинского удара по российскому складу боеприпасов в Воронежской области 7 июля.

Военные эксперты напомнили, что из открытых источников известно об украинском ударе беспилотниками по российскому складу оружия в Сергеевке Воронежской области, что привело к почти полному уничтожению всего, что там находилось. Британская разведка называет это значительной потерей для российской армии, поскольку склад занимал около 9 квадратных километров.

«Этот склад, очень вероятно, был местом хранения боеприпасов «земля-земля», а также стрелкового оружия для применения на фронте. Это еще больше усложнит России и без того проблемные логистические цепочки и будет побуждать еще больше рассредоточивать подобные объекты из-за постоянной угрозы украинских ударов», – отмечают в обзоре.

Аналитики также отметили, что это в очередной раз указывает на то, что Россия имеет проблемы с прикрытием важных объектов даже в районах со значительной плотностью ПВО, поскольку это зона в пределах 80 км от границы с Украиной.

«Россия не может безболезненно позволить себе такие потери, учитывая выбранную ею стратегию «войны на истощение»... Для такого подхода нужны огромные объемы боеприпасов. Россия сейчас полагается на своих немногочисленных иностранных партнеров в поставках, поскольку ее собственная оборонная промышленность испытывает трудности с тем, чтобы удовлетворять потребности фронта», – заключают британские специалисты.

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