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В Украине сообщили об атаке белорусских хакеров

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  • 24.07.2024, 16:24
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В Украине сообщили об атаке белорусских хакеров

Их интересовали украинские органы местного самоуправления.

Хакеры из Беларуси атакуют украинские проектные офисы и органы местного самоуправления. Для получения необходимых данных они использовали вредоносную программу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госспецсвязи.

Отмечается, что правительственная команда реагирования CERT-UA зафиксировала всплеск активности белорусской хакерской группировки UAC-0057 в период с 12 по 18 июля.

«Злоумышленники использовали типичную для них комбинацию вредоносной программы PICASSOLOADER и бекдора Cobalt Strike Beacon, рассылая приманки с вредными макросами», - говорится в сообщении.

Как информируют в Госспецсвязи, выявленные документы свидетельствуют об интересе хакеров к финансово-экономическим показателям, налогообложении, а также реформах органов местного самоуправления.

«Призываем специалистов проектных офисов и сотрудников органов местного самоуправления быть особенно внимательными и безотлагательно обращаться в CERT-UA в случае обнаружения подозрительной активности», - подчеркивают в сообщении.

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