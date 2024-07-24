Reuters: Харрис опережает Трампа в президентской гонке 20 24.07.2024, 16:30

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Камалы Харрис

44% против 42%.

Вице-президент США Камала Харрис увеличила отрыв от республиканца Дональда Трампа на два процентных пункта после того, как президент Джо Байден завершил свою предвыборную кампанию и передал эстафету ей. Это сравнимо с незначительным двухпунктовым отставанием Байдена от Трампа в опросе, проведенном на прошлой неделе перед его воскресным выходом из гонки.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные опроса.

Новый опрос, проведенный в понедельник и вторник, последовал после Республиканского национального съезда, на котором Трамп в четверг официально принял номинацию, а в воскресенье Байден объявил, что выходит из гонки и поддерживает Харрис.

Харрис, чья команда утверждает, что она гарантировала свое выдвижение от Демократической партии, опередила Трампа с результатом 44% к 42% в общенациональном опросе — разница в пределах трехпроцентной погрешности.

В опросе от 15-16 июля Харрис и Трамп были равны — по 44 %, а в опросе от 1-2 июля Трамп лидировал на один процентный пункт, и оба опроса были в пределах той же погрешности.

В то время как общенациональные опросы дают важные сигналы о поддержке американцами политических кандидатов, горстка колеблющихся штатов обычно склоняет чашу весов в Коллегии выборщиков США, которая в конечном итоге решает, кто победит на президентских выборах.

Специалист по опросам в кампании Трампа преуменьшил результаты опросов, свидетельствующие о росте поддержки Харрис, заявив, что ее популярность, скорее всего, временно возрастет из-за широкого освещения ее новой кандидатуры в СМИ.

«Этот рост, скорее всего, начнет проявляться в ближайшие несколько дней и продлится некоторое время», — заявил специалист по опросам Тони Фабрицио в заметке, распространенной среди репортеров кампанией Трампа.

Кандидаты часто ожидают повышения рейтинга после официального принятия номинации от своей партии на организованных телевизионных съездах, таких как тот, который прошел у Трампа на прошлой неделе. Но последний опрос не показал никаких признаков этого.

«Так это или нет, но последний опрос Reuters/Ipsos продемонстрировал, что Байден выбыл из гонки, а Харрис заменила его в билете.

Около 56% зарегистрированных избирателей согласились с утверждением, что 59-летняя Харрис «обладает острым умом и способна справляться с трудностями», по сравнению с 49%, которые сказали то же самое о 78-летнем Трампе.

Только 22% избирателей так оценили Байдена.

81-летний Байден прекратил свои усилия по переизбранию после дебатов с Трампом, в ходе которых он часто запинался и не смог агрессивно парировать нападки Трампа, содержащие откровенную ложь», — подытоживает Reuters.

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