закрыть
24 июля 2024, среда, 18:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларусь запретили ввозить российские пельмени

7
  • 24.07.2024, 16:38
  • 2,322
В Беларусь запретили ввозить российские пельмени

В них нашли опасные бактерии.

В Беларусь запретили ввозить и продавать пельмени с куриным филе «Белобоки» российского производства. В них нашли опасные бактерии, сообщает Госстандарт.

Пельмени «Белобоки» производства ООО «Ларнета» (Россия, г. Дзержинск) попали в реестр опасной пищевой продукции, которая не соответствует требованиям техрегламента Таможенного союза.

Специалистов не устроили микробиологические показатели: в 25 г продукта выявлены недопустимые патогенные микроорганизмы рода Salmonella.

Ввоз и продажа пельменей в Беларуси запрещены.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников