В Беларусь запретили ввозить российские пельмени 7 24.07.2024, 16:38

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В них нашли опасные бактерии.

В Беларусь запретили ввозить и продавать пельмени с куриным филе «Белобоки» российского производства. В них нашли опасные бактерии, сообщает Госстандарт.

Пельмени «Белобоки» производства ООО «Ларнета» (Россия, г. Дзержинск) попали в реестр опасной пищевой продукции, которая не соответствует требованиям техрегламента Таможенного союза.

Специалистов не устроили микробиологические показатели: в 25 г продукта выявлены недопустимые патогенные микроорганизмы рода Salmonella.

Ввоз и продажа пельменей в Беларуси запрещены.

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