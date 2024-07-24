В Беларусь запретили ввозить российские пельмени

В Беларусь запретили ввозить российские пельмени7
- 24.07.2024, 16:38
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В них нашли опасные бактерии.
В Беларусь запретили ввозить и продавать пельмени с куриным филе «Белобоки» российского производства. В них нашли опасные бактерии, сообщает Госстандарт.
Пельмени «Белобоки» производства ООО «Ларнета» (Россия, г. Дзержинск) попали в реестр опасной пищевой продукции, которая не соответствует требованиям техрегламента Таможенного союза.
Специалистов не устроили микробиологические показатели: в 25 г продукта выявлены недопустимые патогенные микроорганизмы рода Salmonella.
Ввоз и продажа пельменей в Беларуси запрещены.