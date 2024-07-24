закрыть
24 июля 2024, среда, 18:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ЦНС: Российским военным запретят общаться с семьями

5
  • 24.07.2024, 16:51
  • 4,256
ЦНС: Российским военным запретят общаться с семьями

После разговоров «мамки или жены «героев» задают ненужные вопросы властям».

Власти РФ решили лишить оккупантов возможности коммуникации, отбирая у них гаджеты. Причиной тому стали массовые истоки информации о потерях РФ в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

При несоблюдении такого требования от Госдумы РФ российским захватчикам будет грозить дисциплинарный арест до 10 суток.

Как объясняется в сообщении, главной причиной такого шага являются массовые утечки информации о потерях врага в Украине.

Оккупанты в телефонных разговорах жалуются своим родным о тотальном нарушении их прав со стороны командования, невыплате обещанных средств, огромных потерях и нежелании умереть в украинских посадках.

«Из-за таких «новостей» случаются единичные случаи, когда мамки или жены «героев» задают ненужные вопросы властям», - объясняют в ЦНС.

Таким нововведением недовольны российские военкоры, утверждающие, что такой шаг при его неукоснительном выполнении в зоне проведения боевых действий приведет к «абсолютной парализации органов военного управления и потере управляемости войсками».

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников