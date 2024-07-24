ЦНС: Российским военным запретят общаться с семьями

ЦНС: Российским военным запретят общаться с семьями5
- 24.07.2024, 16:51
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После разговоров «мамки или жены «героев» задают ненужные вопросы властям».
Власти РФ решили лишить оккупантов возможности коммуникации, отбирая у них гаджеты. Причиной тому стали массовые истоки информации о потерях РФ в войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
При несоблюдении такого требования от Госдумы РФ российским захватчикам будет грозить дисциплинарный арест до 10 суток.
Как объясняется в сообщении, главной причиной такого шага являются массовые утечки информации о потерях врага в Украине.
Оккупанты в телефонных разговорах жалуются своим родным о тотальном нарушении их прав со стороны командования, невыплате обещанных средств, огромных потерях и нежелании умереть в украинских посадках.
«Из-за таких «новостей» случаются единичные случаи, когда мамки или жены «героев» задают ненужные вопросы властям», - объясняют в ЦНС.
Таким нововведением недовольны российские военкоры, утверждающие, что такой шаг при его неукоснительном выполнении в зоне проведения боевых действий приведет к «абсолютной парализации органов военного управления и потере управляемости войсками».