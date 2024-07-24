ЦНС: Российским военным запретят общаться с семьями 5 24.07.2024, 16:51

4,256

После разговоров «мамки или жены «героев» задают ненужные вопросы властям».

Власти РФ решили лишить оккупантов возможности коммуникации, отбирая у них гаджеты. Причиной тому стали массовые истоки информации о потерях РФ в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

При несоблюдении такого требования от Госдумы РФ российским захватчикам будет грозить дисциплинарный арест до 10 суток.

Как объясняется в сообщении, главной причиной такого шага являются массовые утечки информации о потерях врага в Украине.

Оккупанты в телефонных разговорах жалуются своим родным о тотальном нарушении их прав со стороны командования, невыплате обещанных средств, огромных потерях и нежелании умереть в украинских посадках.

«Из-за таких «новостей» случаются единичные случаи, когда мамки или жены «героев» задают ненужные вопросы властям», - объясняют в ЦНС.

Таким нововведением недовольны российские военкоры, утверждающие, что такой шаг при его неукоснительном выполнении в зоне проведения боевых действий приведет к «абсолютной парализации органов военного управления и потере управляемости войсками».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com