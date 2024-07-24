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Эксперт: Российская авиация в Крыму уязвима

  • 24.07.2024, 17:09
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Эксперт: Российская авиация в Крыму уязвима

Им приходится постоянно перемещаться.

Крым — ограниченная локация. Авиация РФ, как и другие военные подразделения оккупантов на временно оккупированном полуострове, очень уязвимы. Им приходится постоянно перемещаться и рассчитывать, что украинская разведка не узнает места новых дислокаций. Об этом FREEДОМ рассказал военный аналитик, сотрудник СБУ (2004-2015 гг.) Иван Ступак.

- Крым — это ограниченная локация с тремя вариантами выхода — это сухопутный коридор через оккупированную территорию Украины, мост и паромная переправа. Быстро куда-то сбежать, переместиться не получается. Поэтому авиация российская в Крыму очень уязвима. Она рассчитывает только на внезапность и постоянное перемещение. Перемещать авиацию сложнее. Должны быть подготовленные площадки, взлетная полоса, — сказал он.

Работа партизан в Крыму, а также косвенные признаки, помогают Силам обороны Украины наносить прицельные удары по военным объектам РФ.

- Есть люди, которые помогают и вовремя передают информацию. Есть косвенные признаки и регулярные прилеты по оккупированным территориям продолжаются, — отметил эксперт.

Украинская разведка работает над вычислением схемы перемещения авиации РФ.

- Спутниковые снимки, которые делаются по нескольку раз в день Крыма, показывают о перемещении. Есть системность, и разведка пытается словить систему, потому что хаотичных перемещений нет. Если вычислить систему, то можно наносить удары даже на упреждение, — резюмировал Ступак.

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