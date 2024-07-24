«Могут не пустить, если везешь больше 60 евро» 1 24.07.2024, 17:13

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Как белорусы сейчас пересекают границу.

В Бресте в очереди на выезд в Польшу – 250 легковушек, сообщает Пограничный комитет. В Telegram-чатах путешественники пишут, что время ожидания превышает 20 часов. По свидетельствам, перед «Варшавским мостом» дежурят работники ГАИ, которые контролируют очередь и не пускают «влезунов», отмечает «Белсат».

В Тересполе выезда в Беларусь ждут около 110 автомобилей, сегодня ночью границу проходили за 7 часов:

«Поляки не спеша работали, на стороне Беларуси все быстро. Примерно за час прошли две границы».

В автобусной очереди в сторону Польши – 55 машин, ждать придется не менее 12 часов. Как свидетельствуют в чатах, на подсадку в ближайшие к шлагбауму автобусы то берут, то нет – стабильности нет.

Путь домой автобусом будет стоить примерно 8 часов.

В «Каменном Логе» – 180 легковых автомобилей в очереди, время ожидания, по сообщениям в чатах, разное: у кого-то – 19 часов, у кого-то – 22.

На той стороне – 130 автомобилей, и получается быстрее, около 12 часов:

«Долго до заезда на границу, сам контроль на обеих границах – 3-3,5 часа. Литва быстро. Мы позаботимся обо всех. Спрашивали, везем ли какие посылки и передачки».

Путешественники также сетуют, что литовские служебные лица при выезде в Беларусь то и дело спрашивают, сколько везешь евро наличными, и могут не пустить, если больше 60. Ссылаются на санкции, хотя ни в каких документах такой лимит не закреплен. Тем более, как утверждают в чатах, ограничение не касается «личных потребностей физических лиц».

Пишут еще о случаях, когда литовцы не пускали с польским ВНЖ, хотя это не массовая история:

«Скорее похоже на путаницу, имеются сообщения, что люди с картами ВНЖ проехали. Есть определенная смена, что особенно усердствует в этом вопросе».

В «Каменным Логе», по данным Пограничного комитета, в очереди 4 автобуса. В чатах свидетельствуют, что ждать приходится около 5 часов. Примерно столько же – когда возвращаться в Беларусь.

В «Беняконях» – 90 легковушек, примерное время ожидания – 19 часов. В «Шальчининкае» в сторону Беларуси – 35 автомобилей, те кто вчера встал в очередь, провел на границе около 10-11 часов.

«Литовец посмотрел на машину, проверили документы и отпечатки пальцев и выпустили. У наших все вещи достали, сумки открыли, прощупали. Нишу запаски глянули. Спросили, откуда едем, сколько денег везем. Металлодетектором проверили всех людей».

Свидетельствуют, что tax-free литовские чиновники обозначают как припасы, недорогую одежду и IKEA: «Больше ничего нельзя, особенно электротовары или что-то дорогое».

Автобусной очереди в «Беняконях» нет, пассажиров оформляют менее 3 часов что в одну, что в другую сторону.

Если повезет, то литовцы на выезд в Беларусь багаж смотреть не будут, зато наши служащие следят:

«Весь багаж на сканер, выборочно –детальный осмотр, различные вопросы».

Таможенный контроль на заезд в Литву – лотерея. Кто-то пишет, что вещи проверяли поверхностно и очень быстро, кто-то свидетельствует, что служащий «проверял все сумки тщательно».

В «Григоровщине» на выезд в Латвию очереди нет, на все про все требуется 40 минут. На той стороне границы – 25 автомобилей, ожидания на несколько часов.

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