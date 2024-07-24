Россия врет о своей экономической мощи 24.07.2024, 17:35

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Санкции отправили экономику РФ назад в СССР.

Министры финансов восьми стран Европейского союза заявили о начале советизации экономики России под влиянием санкций. Экономические, финансовые и торговые ограничения против РФ, введенные в наказание за вторжение в Украину, начинают приносить свои плоды.

Российские пропагандисты пытаются доказать, что санкции помогают России развить собственную экономику, однако это не соответствует действительности.

В материале для британского издания The Guardian министры сообщили, что эффективность санкций подтверждается, однако их необходимо усилить. Под колонкой стоят фамилии министров финансов Швеции, Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Нидерландов и Польши.

По их мнению, заявления российских пропагандистов необходимо опровергать, показывая реальное положение дел. То, что россияне пытаются выдать за стимул для роста, на самом деле стало началом советизации страны, пишут министры. Таким образом, Россия фактически отправилась в прошлое, повторяя тяжелый путь СССР, который в конечном итоге потерпел крах из-за экономической несостоятельности.

Признаками этого процесса чиновники назвали усиливающийся контроль рынка со стороны государства, большие государственные расходы, финансируемые за счет изъятия частных активов. Экономика РФ переориентируется на выпуск военной продукции с «полным пренебрежением» к социальному и экономическому благополучию населения.

Это не может быть успешной долгосрочной стратегией, отмечено в материале.

Авторы подчеркивают, что Запад должен продолжать и ужесточать санкции «в стратегически важных секторах, таких как энергетика, финансы и технологии». Особое внимание следует уделить способности России эффективно продавать нефть на внешние рынки.

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