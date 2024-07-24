Израиль отложил введение новых правил въезда 24.07.2024, 17:46

В том числе для белорусов.

Власти Израиля отложили до 1 января 2025 года введение обязательных платных электронных разрешений (ETA) на въезд в страну. Об этом сообщило Министерство туризма страны, пишет Office Life.

Ранее анонсировали, что с 1 августа 2024 года гражданам Беларуси и другим безвизовым для Израиля странам для краткосрочных поездок (туристических, гостевых, деловых) нужно будет получать специальное разрешение ETA-IL. Оно будет действовать в течение двух лет или до даты истечения срока действия паспорта — в зависимости от того, что наступит раньше. Подача такой заявки будет стоить 25 шекелей (чуть меньше $7).

Сейчас же Министерство туризма Израиля заявило, что сайт для оформления ETA начал работу в тестовом режиме с 1 июня 2024 года и в течение этого периода Управление народонаселения и миграции получило ряд запросов о пересмотре даты перехода от тестового режима к рабочему.

В ведомстве уточнили, что в основном такого рода запросы направили авиакомпании, которые отмечали, что им нужно дополнительное время для подготовки и внедрения необходимых технологических систем.

В итоге власти Израиля решили продлить тестовый режим еще на пять месяцев — до 1 января 2025 года. До этой даты оформление ETA будет добровольным и бесплатным.

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