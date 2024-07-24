На Олимпиаде в Париже начались первые соревнования
- 24.07.2024, 18:03
Первыми стартовали мужские турниры по футболу и регби-7.
Олимпийские игры стартовали в среду с мужского футбольного турнира, который открыли матчи Аргентина — Марокко и Узбекистан — Испания.
Игры проходят, соответственно, в Сент-Этьене и Париже.
В турнире принимают участие игроки до 23 лет. При этом в команду можно включить трех футболистов старше этого возраста, и перед Олимпиадой обсуждалось возможное участие в соревнованиях таких звезд, как Лионель Месси и Килиан Мбаппе.
Всего на турнире сыграют 16 команд.
Также в среду стартовали мужские олимпийские соревнования по регби-7.
Церемония открытия Олимпиады пройдет в пятницу, 26 июля. А первый комплект наград будет разыгран 27 июля.