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На Олимпиаде в Париже начались первые соревнования

  • 24.07.2024, 18:03
На Олимпиаде в Париже начались первые соревнования

Первыми стартовали мужские турниры по футболу и регби-7.

Олимпийские игры стартовали в среду с мужского футбольного турнира, который открыли матчи Аргентина — Марокко и Узбекистан — Испания.

Игры проходят, соответственно, в Сент-Этьене и Париже.

В турнире принимают участие игроки до 23 лет. При этом в команду можно включить трех футболистов старше этого возраста, и перед Олимпиадой обсуждалось возможное участие в соревнованиях таких звезд, как Лионель Месси и Килиан Мбаппе.

Всего на турнире сыграют 16 команд.

Также в среду стартовали мужские олимпийские соревнования по регби-7.

Церемония открытия Олимпиады пройдет в пятницу, 26 июля. А первый комплект наград будет разыгран 27 июля.

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