На Олимпиаде в Париже начались первые соревнования 24.07.2024, 18:03

Первыми стартовали мужские турниры по футболу и регби-7.

Олимпийские игры стартовали в среду с мужского футбольного турнира, который открыли матчи Аргентина — Марокко и Узбекистан — Испания.

Игры проходят, соответственно, в Сент-Этьене и Париже.

В турнире принимают участие игроки до 23 лет. При этом в команду можно включить трех футболистов старше этого возраста, и перед Олимпиадой обсуждалось возможное участие в соревнованиях таких звезд, как Лионель Месси и Килиан Мбаппе.

Всего на турнире сыграют 16 команд.

Также в среду стартовали мужские олимпийские соревнования по регби-7.

Церемония открытия Олимпиады пройдет в пятницу, 26 июля. А первый комплект наград будет разыгран 27 июля.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com