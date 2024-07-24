Минчанка сняла видео, как в зоомагазине животных для перевозки запечатывают в коробки 1 24.07.2024, 18:12

Это нормально?

На днях белоруска зашла в один из минских зоомагазинов и увидела картину, которая ей не понравилась. Животные находились в закрытых картонных коробках и, как показалось девушке, очень громко пищали. В магазине утверждают, что это нормальная ситуация для транспортировки животных, у зоозащитников — свое мнение, пишет «Онлайнер».

«Возможно, есть какой-то регламент о том, как перевозить животных. Но мне кажется, что это точно не коробки, заклеенные скотчем и с несколькими дырками. Этого недостаточно для дыхания», — рассуждает читательница.

А вот как объяснили ситуацию с коробками в самом магазине:

— Существуют специальные транспортировочные коробки. Когда коробка закрывается, появляется специальная ручка сверху, чтобы человек переносил животное. И по бокам там уже есть готовые отверстия. Если эти коробки заканчиваются, мы берем со склада обычные картонные, в которых нам, например, товар привозили, и собственноручно делаем в них дырки. Картон — более дышащий материал, нежели пластмассовый бокс даже с отверстиями, поэтому используем его. А еще такая коробка темнее, поэтому животное при переезде меньше испытывает стресс. Они пока маленькие, жили у нас в магазине и не видели окружающей среды. И когда их выносишь на улицу, если много всего вокруг, животное может испугаться.

Скотчем коробки заклеиваются, если это животное крупногабаритное, например, кролик или морская свинка. Обычную коробку они могут легко открыть, поэтому мы страхуемся.

— Это нормальная практика для зоомагазинов?

— Да. От заводчиков точно так же животных к нам привозят в коробках с отверстиями. У нас есть водитель, в машине всегда включен кондиционер. Когда животных привозят, мы их быстро разбираем и размещаем. Такого, чтобы коробки стояли у нас часами, точно нет, — пояснили в магазине.

А что говорит закон?

Видео из зоомагазина также прокомментировала глава Ассоциации зоозащитных организаций Беларуси Оксана Давыденко. Есть ли о чем беспокоиться?

— Просмотрев ролик, соглашусь, что способ транспортировки животных выглядит настораживающе. Как мне кажется, в такой коробке может быть недостаточно воздуха. Плюс непонятно, могут ли животные травмироваться при перевозке (сколько их в коробке). Во время транспортировки животных нужно обеспечивать водой и следить, чтобы у них не случился тепловой удар.

К сожалению, перевозка животных пока остается пробелом, закрыть который отчасти сможет Закон «Об ответственном обращении с животными», который вступает в силу только с 2025 года. Ст. 21 предусматривает обязанность владельца при перевозке «обеспечить надлежащий воздухообмен, место и естественное положение животного, защиту животного от вредных для него внешних воздействий, исключить побег или гибель, увечье, травму животного при погрузке, перевозке и выгрузке, а также обеспечить удовлетворение его потребностей в пище, воде и отдыхе в соответствии с его нуждами».

Но уже сейчас перевозить животных необходимо с соблюдением требований, действующих на соответствующем виде транспорта. Если животное пострадает от неправильной транспортировки, правомерно ставить вопрос о жестоком обращении с ними («действия (бездействие), повлекшие причинение вреда здоровью»).

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