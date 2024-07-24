В Дзержинском районе в ДТП пострадали пятеро детей 24.07.2024, 18:34

Авария произошла сегодня днем.

В Дзержинском районе в ДТП пострадали восемь человек. Из них пятеро — дети, сообщили в Следственном комитете.

Авария произошла днем 24 июля. Водитель Audi 100 ехал по трассе Р65 Заславль — Дзержинск — Озеро. Вблизи деревни Дуличи Минского района он не предоставил преимущество Nissan под управлением 65-летнего минчанина, который ехал по главной.

На момент столкновения в Audi находилось восемь человек, пятеро из которых — дети в возрасте от 1,5 до 16 лет. С травмами различной степени тяжести они госпитализированы в Минскую областную клиническую больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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