В Дзержинском районе в ДТП пострадали пятеро детей
- 24.07.2024, 18:34
Авария произошла сегодня днем.
В Дзержинском районе в ДТП пострадали восемь человек. Из них пятеро — дети, сообщили в Следственном комитете.
Авария произошла днем 24 июля. Водитель Audi 100 ехал по трассе Р65 Заславль — Дзержинск — Озеро. Вблизи деревни Дуличи Минского района он не предоставил преимущество Nissan под управлением 65-летнего минчанина, который ехал по главной.
На момент столкновения в Audi находилось восемь человек, пятеро из которых — дети в возрасте от 1,5 до 16 лет. С травмами различной степени тяжести они госпитализированы в Минскую областную клиническую больницу.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.