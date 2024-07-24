Северная Корея будет поставлять в Беларусь «традиционную косметику» 10 24.07.2024, 18:51

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Глава МИД Рыженков договорился.

Корейская Народная Демократическая республика (КНДР) будет поставлять в Беларусь «традиционную косметику». Об этом договорился глава внешнеполитического ведомства нашей страны Максим Рыженков на встрече с министром внешнеэкономических связей Северной Кореи Юн Чжоу Хо.

Во время переговоров стороны обсудили развитие двустороннего экономического сотрудничества «в сферах, не ограниченных решениями Совета Безопасности ООН».

«В этой связи особое внимание уделено вопросам продовольственной безопасности, образованию и здравоохранению, взаимным поставкам отдельных товаров, в числе которых беларусские продукты питания в КНДР, а также традиционная корейская косметика для беларусского рынка», — сообщила пресс-служба МИД Беларуси.

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