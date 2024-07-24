В Пинске прошел сильный ливень 3 24.07.2024, 19:17

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Затопило улицы.

Восточная часть Пинска днем 24 июля оказалась во власти грозового фронта. Ливень подтопил дороги и дворовые территории.

«Около 12 часов восточная часть Пинска (не весь город) была охвачена грозовым фронтом. Дождь был очень сильным, продлился почти час. Была гроза, порывистый ветер. Обильность дождя была такова, что дороги, дворовые территории были мгновенно подтоплены по самый борт. В этот момент были заблокированы проезды. Водители двигались очень медленно, чтобы не повредить автомобили»,

— описал ситуацию первый заместитель директора КПУП «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление города Пинска» Валентин Осипчук.

После окончания ливня вода начала сходить. Чтобы она ушла с проезжей части, ливневкам потребовалось около 30-40 минут.

«Ливневые сети были переполнены, потому что все случилось мгновенно. На данный момент дорожное покрытие без повышенного уровня воды, ливневые сети приняли. Сорванная ветром листва попала в дождеприемники. Сейчас службы жилищного ремонтно-эксплуатационного управления работают в этом направлении: все очищают, откачивают и приводят в надлежащее состояние», — рассказал Валентин Осипчук.

Дожди такой интенсивности, как сегодня, периодически случаются в Пинске, примерно 3-5 раз в год.

«Сегодня был особенно сильный дождь. Он лил как из ведра. В течение почти часа не менял своей интенсивности. Самое интересное, что в другой части города вообще дождя не было», — обратил внимание первый замдиректора ЖРЭУ.

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