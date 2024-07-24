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В Турции задержали мужчину, который мог взорвать офицера штаб-квартиры ГРУ в Москве

  • 24.07.2024, 19:29
  • 2,308
В Турции задержали мужчину, который мог взорвать офицера штаб-квартиры ГРУ в Москве

О задержании россиянина сообщил министр внутренних дел Турции.

В Турции задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву авто офицера штаб-квартиры ГРУ в Москве.

Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети Х.

Он отметил, что в Турции задержали гражданина России Евгения Серебрякова. Россия утверждает, что он «совершил теракт с применением начиненного взрывчаткой автомобиля в Москве», в результате чего два человека получили ранения.

Турецкий министр уточнял, что мужчина вышел из аэропорта в 09:40, до того, как его внесли в базу данных Интерпола о международном розыске. Мужчину задержали в городе Бодрум, на юге страны.

Утром 24 июля СМИ сообщили, что в Москве прогремел взрыв. Взорвалось авто, которое принадлежало офицеру Андрею Торгашову, который работает в штаб-квартире ГРУ. Российский силовик пострадал. В машине также была его жена, которая получила ранения.

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