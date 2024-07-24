Ferrari начнет принимать оплату за автомобили в криптовалюте 24.07.2024, 19:44

Спорткары итальянской компании можно приобрести за биткоины в США и Европе.

Итальянский производитель люксовых автомобилей Ferrari расширяет возможности оплаты криптовалютой для клиентов своих дилеров в Европе. Об этом сообщает Reuters. По словам представителей компании, при оплате в криптовалютах не взимаются комиссии или надбавки, а цены на авто не меняются.

В планах итальянского автопроизводителя к концу 2024 года расширить программу на других дилеров своей международной сети — в странах, где криптовалюты являются законным платежным средством.

В марте прошлого года Ferrari начала принимать оплату в биткоине, Ethereum и USDC за свои спортивные автомобили по просьбам состоятельных клиентов в США. Тогда в Ferrari отметили, что решение о приеме криптовалют было принято в ответ на запросы клиентов и дилеров, многие из которых инвестируют в криптовалюты.

Чтобы снизить риски, связанные с волатильностью цен на криптовалюту, Ferrari сотрудничает с провайдером платежей BitPay, который мгновенно конвертирует криптоплатежи в традиционную валюту для всех дилеров Ferrari.

В марте 2021 года компания Tesla начала продавать в США электромобили за биткоины. Однако спустя два месяца глава компании Илон Маск отказался от этой инициативы, заявив, что Tesla не может позволить себе наносить вред окружающей среде, поэтому не будет принимать криптовалюту в качестве оплаты до тех пор, пока ее майнинг не начнет осуществляться с помощью возобновляемых источников энергии.

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