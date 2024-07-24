БАДы разрешили продавать в магазинах Беларуси 24.07.2024, 19:51

Но только в специальных отделах.

Биологически активные добавки (они же БАДы) разрешили продавать в магазинах, но только в специальных отделах. Также снимается запрет с продажи добавок онлайн, но продавцу нужно соблюсти требования по продаже и хранению. Новые правила реализации начали действовать после вступления в силу постановления Совмина от 10 июля 2024 года №489.

«Изменениями предусмотрено: снятие запрета на реализацию биологически активных добавок к пище, применяемых для поддержания в физиологических границах функциональной активности организма, исключительно через аптеки — реализация всех биологических добавок к пище разрешается в специализированных магазинах, отделах (секциях) по продаже биологически активных добавок, на (в) специально отведенном торговом оборудовании в отделах (секциях) по продаже продовольственных товаров.

Допускается — ведение дистанционной торговли всеми категориями биологически активных добавок к пище при условии наличия у продавца торгового объекта и (или) складских помещений, в которых осуществляются продажа и (или) хранение указанной пищевой продукции», — пояснили в Минздраве.

Схожие требования продажи БАДов действуют и в России. Ранее добавки в Беларуси продавали только в аптеках.

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