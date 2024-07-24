Белоруска дала знакомому ключи от авто и «влетела» на 65 тысяч рублей 6 24.07.2024, 20:18

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Она — в долгах, а виновник аварии отсидел три года и все.

Жительница Шкловского района Татьяна дала знакомому ключи от автомобиля и уже девять лет выплачивает компенсацию пострадавшим в аварии, виновником которой он стал. Об этом она рассказала у себя в TikTok. Внимание на ролик обратила «Наша Ніва».

Татьяна живет в деревне Фащевке. В 2015 году знакомый попросил ее дать проехать на ее автомобиле. Сельчанка согласилась помочь и передала ключи. Через некоторое время женщине позвонил другой товарищ и сообщил, что видел ее легковушку на трассе в аварии.

Татьяна попыталась связаться с другом, которому передала авто, но дозвониться ей не удалось. Пока официальных сообщений от ГАИ не поступало, женщина сильно не переживала. Лишь через три дня она узнала, что ее знакомый в результате ДТП оказался в больнице:

— Выехал на встречную полосу, не выполнил маневр — и все, — рассказала Татьяна в одном из видеороликов.

Пострадали также люди, находившиеся в другом транспортном средстве. Они также обратились в больницу. К счастью, все выжили. Виновником аварии следствие признало товарища Татьяны, который управлял ее авто. Вскоре начался суд, потерпевшие потребовали от владельца авто выплатить им компенсацию.

— Знаете, в чем была моя главная ошибка? Виновник ДТП сказал мне не ходить на первые суды: «Ты не виновата, тебе там делать нечего. Они все равно ничего тебе не сделают». Как оказалось, мужчина был оборотнем. В суд мне, по его словам, нельзя было ходить, чтобы я там ничего лишнего не ляпнула!

Когда Татьяна, наконец, пришла в суд, то узнала, что она как владелица автомобиля должна выплатить потерпевшим компенсацию. Женщина расплакалась. Сумма была большая — около 650 миллионов рублей (это было до деноминации, то есть теперь от этого числа нужно отбросить четыре нуля).

— А виновник сказал: «На этом, друзья, пока. Я вас больше не знаю». Но еще больнее, когда невестка потерпевшего встала и сказала судье: «Послушайте, Татьяна Валерьевна даже не извинилась перед нами». Я до сих пор не понимаю, за что я должна была просить прощения.

С помощью адвоката Татьяна попыталась уменьшить сумму выплаты, но, по ее словам, не смогла сбросить ни рубля. Компенсацию она выплачивает уже девять лет — сейчас ей осталось выплатить 57 000 рублей.

— А виновник аварии три года отсидел на «химии» — и все.

Татьяна говорит, что набрала 30 килограммов из-за стресса. Она рассказывает, что однажды у нее случился такой невроз, что она чуть не попала в психиатрическую больницу.

Уже не первый год в жизни блогера существует множество ограничений. Конечно, она вынуждена сокращать расходы.

— У меня есть ограничение на выезд из страны, все карты заблокированы, с любой работы будет удерживаться 50% зарплаты. Никогда бы не подумала, что не смогу поехать не только в Турцию, но даже в Россию. Но знаете, я увидела, что у нас в Беларуси природа не хуже. У нас очень красивые озера, река Днепр. А еще у нас есть очень классное озеро в Белыничском районе. Ну, не Мальдивы, конечно, но там достаточно чисто, домики стоят. Просто шикардос!

Татьяна зарабатывает продажей на рынке композиций из искусственных цветов, которые она делает сама. Вопрос о том, почему муж не поможет закрыть долг, немного злит женщину:

— Сейчас сумма долга составляет 57 тысяч рублей. Скажите, где в Беларуси ваши мужчины столько зарабатывают?

Она подчеркивает, что семье нужно не только погасить долг, но и вырастить ребенка, купить дом.

Но женщина не теряет оптимизма:

— Когда-нибудь я выберусь из этого долга и буду просто счастливым человеком. Ну а пока я борюсь, я живу.

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