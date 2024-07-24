закрыть
24 июля 2024, среда, 20:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белоруска дала знакомому ключи от авто и «влетела» на 65 тысяч рублей

6
  • 24.07.2024, 20:18
  • 2,508
Белоруска дала знакомому ключи от авто и «влетела» на 65 тысяч рублей

Она — в долгах, а виновник аварии отсидел три года и все.

Жительница Шкловского района Татьяна дала знакомому ключи от автомобиля и уже девять лет выплачивает компенсацию пострадавшим в аварии, виновником которой он стал. Об этом она рассказала у себя в TikTok. Внимание на ролик обратила «Наша Ніва».

Татьяна живет в деревне Фащевке. В 2015 году знакомый попросил ее дать проехать на ее автомобиле. Сельчанка согласилась помочь и передала ключи. Через некоторое время женщине позвонил другой товарищ и сообщил, что видел ее легковушку на трассе в аварии.

Татьяна попыталась связаться с другом, которому передала авто, но дозвониться ей не удалось. Пока официальных сообщений от ГАИ не поступало, женщина сильно не переживала. Лишь через три дня она узнала, что ее знакомый в результате ДТП оказался в больнице:

— Выехал на встречную полосу, не выполнил маневр — и все, — рассказала Татьяна в одном из видеороликов.

Пострадали также люди, находившиеся в другом транспортном средстве. Они также обратились в больницу. К счастью, все выжили. Виновником аварии следствие признало товарища Татьяны, который управлял ее авто. Вскоре начался суд, потерпевшие потребовали от владельца авто выплатить им компенсацию.

— Знаете, в чем была моя главная ошибка? Виновник ДТП сказал мне не ходить на первые суды: «Ты не виновата, тебе там делать нечего. Они все равно ничего тебе не сделают». Как оказалось, мужчина был оборотнем. В суд мне, по его словам, нельзя было ходить, чтобы я там ничего лишнего не ляпнула!

Когда Татьяна, наконец, пришла в суд, то узнала, что она как владелица автомобиля должна выплатить потерпевшим компенсацию. Женщина расплакалась. Сумма была большая — около 650 миллионов рублей (это было до деноминации, то есть теперь от этого числа нужно отбросить четыре нуля).

— А виновник сказал: «На этом, друзья, пока. Я вас больше не знаю». Но еще больнее, когда невестка потерпевшего встала и сказала судье: «Послушайте, Татьяна Валерьевна даже не извинилась перед нами». Я до сих пор не понимаю, за что я должна была просить прощения.

С помощью адвоката Татьяна попыталась уменьшить сумму выплаты, но, по ее словам, не смогла сбросить ни рубля. Компенсацию она выплачивает уже девять лет — сейчас ей осталось выплатить 57 000 рублей.

— А виновник аварии три года отсидел на «химии» — и все.

Татьяна говорит, что набрала 30 килограммов из-за стресса. Она рассказывает, что однажды у нее случился такой невроз, что она чуть не попала в психиатрическую больницу.

Уже не первый год в жизни блогера существует множество ограничений. Конечно, она вынуждена сокращать расходы.

— У меня есть ограничение на выезд из страны, все карты заблокированы, с любой работы будет удерживаться 50% зарплаты. Никогда бы не подумала, что не смогу поехать не только в Турцию, но даже в Россию. Но знаете, я увидела, что у нас в Беларуси природа не хуже. У нас очень красивые озера, река Днепр. А еще у нас есть очень классное озеро в Белыничском районе. Ну, не Мальдивы, конечно, но там достаточно чисто, домики стоят. Просто шикардос!

Татьяна зарабатывает продажей на рынке композиций из искусственных цветов, которые она делает сама. Вопрос о том, почему муж не поможет закрыть долг, немного злит женщину:

— Сейчас сумма долга составляет 57 тысяч рублей. Скажите, где в Беларуси ваши мужчины столько зарабатывают?

Она подчеркивает, что семье нужно не только погасить долг, но и вырастить ребенка, купить дом.

Но женщина не теряет оптимизма:

— Когда-нибудь я выберусь из этого долга и буду просто счастливым человеком. Ну а пока я борюсь, я живу.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников