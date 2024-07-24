В Непале разбился пассажирский самолет

В Непале разбился пассажирский самолет1
- 24.07.2024, 21:01
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18 человек погибли.
Управление гражданской авиации Непала подтвердило гибель 18 человек на борту самолета авиакомпании Saurya Airlines, который разбился в международном аэропорту Трибхуван в Катманду 24 июля. Об этом говорится в официальном заявлении авиационного ведомства в соцсети X.
Отмечается, что всего на борту самолета с регистрационным номером 9NAME, который вылетел из Катманду в 11.11, находились 19 человек, 18 из них погибли. Один из пассажиров был гражданином Йемена.
В сообщении говорится, что капитан М.Р. Шакья серьезно пострадал и был госпитализирован в больницу в Синамангале.
Самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и упал в ущелье на восточной стороне аэропорта, отметили в авиационном ведомстве.
Saurya Airlines 9N-AME crash@TIACAO2 Press Release - 2 pic.twitter.com/5LzBHpqhZI— Civil Aviation Authority of Nepal (@hello_CAANepal) July 24, 2024
По данным полиции Непала, большинство пассажиров были сотрудниками авиакомпании, которые направлялись в Покхару для технического обслуживания самолета.
#Update १३:०० बजे— Nepal Police (@NepalPoliceHQ) July 24, 2024
२०८१/०४/०९ गते ११:०० बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सौर्य एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना सम्बन्धमा थप विवरण
सवार: १९ जना (१८ जना नेपाली र १ जना यमन नागरिक, मर्मतको लागि पोखरा जान लागेको, सम्पूर्ण सौर्य एयरलाइन्सका कर्मचारीहरू)
मृत्यु- १८,
उद्दार- १ pic.twitter.com/N5MlSSUfpy