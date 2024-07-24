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В Непале разбился пассажирский самолет

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  • 24.07.2024, 21:01
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В Непале разбился пассажирский самолет

18 человек погибли.

Управление гражданской авиации Непала подтвердило гибель 18 человек на борту самолета авиакомпании Saurya Airlines, который разбился в международном аэропорту Трибхуван в Катманду 24 июля. Об этом говорится в официальном заявлении авиационного ведомства в соцсети X.

Отмечается, что всего на борту самолета с регистрационным номером 9NAME, который вылетел из Катманду в 11.11, находились 19 человек, 18 из них погибли. Один из пассажиров был гражданином Йемена.

В сообщении говорится, что капитан М.Р. Шакья серьезно пострадал и был госпитализирован в больницу в Синамангале.

Самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и упал в ущелье на восточной стороне аэропорта, отметили в авиационном ведомстве.

По данным полиции Непала, большинство пассажиров были сотрудниками авиакомпании, которые направлялись в Покхару для технического обслуживания самолета.

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