Белорусский банк хочет увековечить в скульптуре смелую утку Копейку

Белорусский банк хочет увековечить в скульптуре смелую утку Копейку2
- 24.07.2024, 21:06
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В конце мая утка снесла яйца прямо на клумбе в вазоне у офиса банка.
В Минске хотят поставить памятник смелой утке. С такой инициативой выступил «Сбер Банк Беларусь».
Так, в конце мая утка снесла яйца прямо на клумбе в вазоне у офиса банка, начала их высиживать. Территорию обнесли лентой и дали возможностей водоплавающей птице дождаться потомства. Гнездо обустроили и каждый день приносили корм.
Вскоре у мамы-утки, которую банковские работники успели прозвать Копейкой, появились шестеро утят. Утка начала учить утят плавать в Свислочи. В то время как ролики с отважной птицей в соцсетях набирали миллионы просмотров.
В банке считают, что эту историю стоит увековечить, поэтому объявили конкурс на лучший проект памятника утке Копейке. Свои работы на конкурс могут представлять как профессиональные художники и скульпторы, так и любители. Работы будут оценивать по образно-художественному замыслу, архитектурно-пространственной композиции, конструкционному решению и примерной стоимости.