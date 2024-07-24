Ураган на Гомельщине снес около 700 дорожных знаков 1 24.07.2024, 21:22

Исправить ситуацию дорожники обещают до конца месяца.

Ураган, который прошел по югу Беларуси 14 июля, снес в Гомельской области около 700 дорожных знаков, пишет «Штодзень».

Около 350 из них (то есть, половина от общего количества) — это знаки на республиканских дорогах. Региональные власти сообщают, что около половины из них они уже восстановлены.

Снесенные дорожные знаки частично ремонтируют, если отремонтировать невозможно — меняют на новые. Полностью исправить ситуацию дорожники обещают до конца месяца.

Для сравнения: за первое полугодие (до урагана) в Хойникском районе заменили только 24 дорожных знака и поставили два новых.

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