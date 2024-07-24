Ураган на Гомельщине снес около 700 дорожных знаков

Ураган на Гомельщине снес около 700 дорожных знаков1
- 24.07.2024, 21:22
Исправить ситуацию дорожники обещают до конца месяца.
Ураган, который прошел по югу Беларуси 14 июля, снес в Гомельской области около 700 дорожных знаков, пишет «Штодзень».
Около 350 из них (то есть, половина от общего количества) — это знаки на республиканских дорогах. Региональные власти сообщают, что около половины из них они уже восстановлены.
Снесенные дорожные знаки частично ремонтируют, если отремонтировать невозможно — меняют на новые. Полностью исправить ситуацию дорожники обещают до конца месяца.
Для сравнения: за первое полугодие (до урагана) в Хойникском районе заменили только 24 дорожных знака и поставили два новых.