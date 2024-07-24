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В Беларуси на сайте частных объявлений продают почти новую Ferrari

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  • 24.07.2024, 21:52
  • 2,284
В Беларуси на сайте частных объявлений продают почти новую Ferrari

Почем.

На белорусском портале объявлений Kufar.by продается черный кабриолет Ferrari 812 GTS 2022 года выпуска.

У машины бензиновый двигатель объемом 4 л, полный привод и автоматическая коробка передач.

Несмотря на то что в объявлении автомобиль указан как новый, его пробег составляет 3003 км. За все это великолепие просят $812 тыс. (или 2,5 млн белорусскими).

На европейских площадках представлено довольно много авто с пробегом буквально в пару-тройку тысяч километров. Видимо, хозяева элитных автомобилей попросту не находят, куда на них ездить.

В родной для Ferrari Италии можно приобрести подобный практически новый экземпляр за €500–520 тыс. Цена же машины с завода может превышать и €2 млн.

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