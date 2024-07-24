закрыть
24 июля 2024, среда, 22:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Президента Израиля продержали в самолете в Париже 40 минут

  • 24.07.2024, 22:02
  • 1,186
Президента Израиля продержали в самолете в Париже 40 минут
Ицхак Герцог

Из-за угрозы безопасности.

Службы безопасности в аэропорту Парижа задержали израильскую делегацию во главе с президентом Ицхаком Герцогом на 40 минут в самолете из-за потенциальной угрозы безопасности.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Израильская делегация во главе с Герцогом прилетела накануне церемонии открытия Олимпийских игр в Париже в пятницу, 26 июля.

Представитель президента Израиля подтвердил, что делегации запретили покидать борт в течение 40 минут после приземления из-за угрозы безопасности.

«Президент и его делегация уже сошли с самолета и продолжили движение по расписанию, как и планировалось», – добавил он, не уточняя подробностей инцидента.

Израильские СМИ утверждают, что во время посадки самолета на крыше соседнего помещения видели подозрительного человека.

Накануне стало известно, что израильской делегации на Олимпийских играх в Париже обеспечивают усиленную охрану на фоне угроз и призывов исключить Израиль из числа участников из-за войны с террористами ХАМАС в секторе Газа.

Кроме того, из соображений безопасности церемонию чествования памяти израильских спортсменов, погибших во время теракта в Мюнхене в 1972 году, перенесли из мэрии Парижа в посольство Израиля.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников