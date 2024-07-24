Президента Израиля продержали в самолете в Париже 40 минут
- 24.07.2024, 22:02
- 1,186
Из-за угрозы безопасности.
Службы безопасности в аэропорту Парижа задержали израильскую делегацию во главе с президентом Ицхаком Герцогом на 40 минут в самолете из-за потенциальной угрозы безопасности.
Об этом сообщает The Times of Israel.
Израильская делегация во главе с Герцогом прилетела накануне церемонии открытия Олимпийских игр в Париже в пятницу, 26 июля.
Представитель президента Израиля подтвердил, что делегации запретили покидать борт в течение 40 минут после приземления из-за угрозы безопасности.
«Президент и его делегация уже сошли с самолета и продолжили движение по расписанию, как и планировалось», – добавил он, не уточняя подробностей инцидента.
Израильские СМИ утверждают, что во время посадки самолета на крыше соседнего помещения видели подозрительного человека.
Накануне стало известно, что израильской делегации на Олимпийских играх в Париже обеспечивают усиленную охрану на фоне угроз и призывов исключить Израиль из числа участников из-за войны с террористами ХАМАС в секторе Газа.
Кроме того, из соображений безопасности церемонию чествования памяти израильских спортсменов, погибших во время теракта в Мюнхене в 1972 году, перенесли из мэрии Парижа в посольство Израиля.