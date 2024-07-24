Президента Израиля продержали в самолете в Париже 40 минут 24.07.2024, 22:02

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Ицхак Герцог

Из-за угрозы безопасности.

Службы безопасности в аэропорту Парижа задержали израильскую делегацию во главе с президентом Ицхаком Герцогом на 40 минут в самолете из-за потенциальной угрозы безопасности.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Израильская делегация во главе с Герцогом прилетела накануне церемонии открытия Олимпийских игр в Париже в пятницу, 26 июля.

Представитель президента Израиля подтвердил, что делегации запретили покидать борт в течение 40 минут после приземления из-за угрозы безопасности.

«Президент и его делегация уже сошли с самолета и продолжили движение по расписанию, как и планировалось», – добавил он, не уточняя подробностей инцидента.

Израильские СМИ утверждают, что во время посадки самолета на крыше соседнего помещения видели подозрительного человека.

Накануне стало известно, что израильской делегации на Олимпийских играх в Париже обеспечивают усиленную охрану на фоне угроз и призывов исключить Израиль из числа участников из-за войны с террористами ХАМАС в секторе Газа.

Кроме того, из соображений безопасности церемонию чествования памяти израильских спортсменов, погибших во время теракта в Мюнхене в 1972 году, перенесли из мэрии Парижа в посольство Израиля.

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