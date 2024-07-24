Клиентам некоторых банков не помешает запастись наличными перед выходными
- 24.07.2024, 22:03
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Даже днем могут быть проблемы с карточками.
Карточки некоторых банков могут работать с кратковременными перерывами в ночь с субботы на воскресенье, 28 июля, — с 00.00 до 2.00 и с 7.00 до 12.00. Причина — технологические работы, которые будет проводить Банковский процессинговый центр.
«В промежуток времени возможны несколько кратковременных прерываний (продолжительностью до 15 минут) в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра», — уточнили в Банковском процессинговом центре.
Этот центр оказывает услуги для нескольких банков, таких как «Беларусбанк», «Белагропромбанк», «Сбер Банк (Беларусь)», «БСБ Банк», «Паритетбанк», «Белинвестбанк», «БНБ-Банк», «Банк Решение», «Франсабанк», «Цептербанк», «БТА Банк», «РРБ-Банк».