Где в Минске лучше не оставлять автомобиль во время наводнения? 24.07.2024, 22:34

Карта на случай ливня

«Онлайнер» нанес на карту те места в Минске, где 18 июля были сильные затопления. Возможно, она поможет уберечься от риска во время новых дождей. Уж по крайней мере, там не стоит оставлять автомобили или прокладывать маршрут, если прогноз погоды склоняется в сторону обильных осадков.

Во время минувшего ливня, оказавшегося самым обильным за всю историю метеонаблюдений в Минске, почти озера образовались около парка Челюскинцев, в районе площади Бангалор, на улице Сурганова и Логойском тракте. Также было почти невозможно проехать на двух развязках в Уручье: Независимости — Руссиянова и Независимости — Стариновская. Всерьез затопило улицу Ваупшасова в Дражне. Также были сообщения о затопленных автомобилях во дворах многоквартирных домов.

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