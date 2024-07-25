В Грузии заявили о попытке покушения на Иванишвили 25.07.2024, 0:00

Бидзина Иванишвили

Однако Служба госбезопасности никаких доказательств не приводит.

Служба госбезопасности (СГБ) Грузии в среду, 24 июля, заявила, что расследует дело о покушении на убийство основателя и почетного члена правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили. «Следствие идет по факту подготовки теракта и заговора с целью свержения государственной власти», - указывается в сообщении СГБ.

Делу присвоен гриф «секретно». Никаких имен в заявлении не называется, никаких доказательств не приводится. В СГБ лишь отметили, что теракт якобы планировали и финансировали бывшие высокопоставленные чиновники правительства Грузии и бывшие сотрудники МВД, которые в данное время находятся на территории Украины. По делу проводятся обыски и допрашиваются свидетели, отмечается в сообщении ведомства.

При этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, уже заявил, что за покушением на Иванишвили стоят те же силы, что и в случае попыток убийства премьера Словакии Роберта Фицо и экс-президента США Дональда Трампа. «В последний период было совершено два теракта — один в Словакии, второй в США. Это общий почерк, который характеризует одни и те же глобальные политические силы», - указал глава правительства Грузии.

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